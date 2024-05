Park Archeologiczny przy południowej ścianie barokowego kościoła (tej od strony Wisły) pokazuje uchwycony przez archeologów przebieg murów poprzednich kościołów na Skałce. Bo jakiś kościół był tu od zawsze. Pierwsza była podobno romańska rotunda z mała absydą, ale znając zwyczaje wczesnego średniowiecza, możemy się założyć, że i wcześniej jakichś bogów tu czczono. Następnie, po zniszczeniu romańskiej budowli, po której prawie nie został żaden ślad, postawiono bardziej okazałą świątynię gotycką ufundowaną przez króla Kazimierza Wielkiego. Ten kościół zniszczyli jednak Szwedzi, podczas potopu, na tyle mocno, że opłacało się na jego miejscu postawić budowlę barokową, co też uczyniono w drugiej połowie XVIII w.

Na trawniku otaczającym kościół od strony rzeki widać natomiast odtworzony przebieg murów wcześniejszych świątyń, efekt pracy ekip archeologów pod dowództwem dr Anny Bojęś-Białasik, szefowej ekipy prowadzącej badania na Skałce. Największym odkryciem jest jednak siedem stopni kamiennych schodów. - Znajdują się w zasadzie na każdej ikonografii Skałki. Pochodzą prawdopodobnie z tego samego okresu, co mur obwodowy, czyli z XIII i XIV w. Może chodził po nich Kazimierz Wielki - powiedziała we wtorek dziennikarzom dr Anna Bojęś-Białasik i podkreśliła: - Udało się nam potwierdzić wiarygodność ikonografii, która poddawana była w wątpliwość. - To historyczny moment - zauważył z kolei o. Mariusz Tabulski, przeor paulinów, wyjaśniając, że miejsce, w którym został otwarty park, badały pokolenia archeologów. Udało się również, jak tłumaczył przeor, zakonserwować relikty przeszłości.

Zwiedzanie parku i niedostępnych dotąd miejsc w kościele i klasztorze paulinów będzie możliwe pod kierunkiem przeszkolonego przewodnika. Inicjatywa działa w ramach projektu ”Odkryj duszę Krakowa”.