Na ekrany polskich kin wchodzi film "Wolni. Podróż do wnętrza"

Film odsłaniający kulisy życia kontemplacyjnego stanowi dzieło klimatyczne, wyciszające i dające wytchnienie. Jednocześnie jest to zaproszenie do doświadczenia pięknego i kojącego przeżycia oraz zastanowienia się nad tym, jak odszukać siebie. Całość tworzą sielskie obrazy przyrody, codziennej pracy, szukania sensu oraz prawdziwej radości i wolności.

"Przygotowując jedną z kampanii reklamowych cztery dni mieszkałem z mnichami. Po powrocie zacząłem zagłębiać się w tematykę klasztornego, ukrytego życia - tak wyjątkowego i nieznanego w XXI wieku. Później usłyszałem jeszcze słowa papieża Franciszka, który mnichów i mniszki nazwał drogowskazami. To wszystko sprawiło, że powstał ten obraz, dzięki któremu, mam nadzieję, wiele osób odkryje prawdę o problemach codzienności wpływających na nas każdego dnia" - mówi reżyser filmu, Santos Blanco.

Twórcy filmu, dzięki szczególnym okolicznościom, otrzymali dostęp do dwunastu zamkniętych na co dzień klasztorów. - Żaden dokumentalista nie miał wcześniej możliwości, by tak blisko i dogłębnie przyjrzeć się kontemplacyjnemu życiu mniszek i mnichów i wysłuchać tak szczerych świadectw ich życia. To spotkanie świata powołanych ze światem tęskniącym za Bogiem. To film o tym, co najważniejsze - podkreśla Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film i dodaje, że "Wolni. Podróż do wnętrza" to przepiękna opowieść o tych, którzy rozpoznali wezwanie Jezusa i porzucili wszystko, by pójść za Nim. Bohaterowie filmu uznali prymat Boga nad wszystkim i nad wszystkimi, także najbliższymi, wierząc jednak, że poprzez służbę Bogu będą służyć także tym, których kochają.

- Niektórzy podążą ich śladami, nawet jeśli jeszcze o tym nie wiedzą. Ale także pozostali powinni ich poznać i docenić, a nade wszystko zainspirować się ich wolnością. W świecie, w którym wydaje się, że wszystko wolno i śmiało eksponowane są najskrytsze zakamarki umysłu, ciała i duszy, warto odwrócić kierunek zwiedzania i zaprosić na podróż do wnętrza - wskazuje dr hab. Aneta Rayzacher-Majewska z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Nie da się ukryć, że "Wolni. Podróż do wnętrza" zabiera widza w hipnotyzującą podróż do enklaw ciszy i modlitwy, ale nade wszystko w podróż do wnętrza ludzkiej duszy. - To jest film, który wprowadza publiczność w przestrzeń wewnętrznego szczęścia i wolności. To dzieło, po którym po prostu chce się żyć - ocenia s. Gaudia Skass ISMM, rzeczniczka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Szczegółowe informacje o filmie dostępne są na www.rafaelfilm.pl. - Na razie lista kin grających ten film jest skromna. Zachęcamy więc, aby na weekend premiery organizować się w grupy i w lokalnym kinie zamawiać seans grupowy. W związku z ogromnym zainteresowaniem tym filmem pracujemy nad zwiększeniem listy kin i rozmawiamy z sieciami, aby zagrały go chociaż na pojedynczych seansach. Wierzymy, że "Wolni. Podróż do wnętrza", tak jak kiedyś "Wielka cisza", zaskoczą kina zainteresowaniem widzów - podsumowuje P. Wręźlewicz.