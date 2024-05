Spotkanie "Jestem!" od wielu lat stanowi nieodłączony element przeżywania uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w stolicy Małopolski. W tym roku było też częścią trwającego w archidiecezji krakowskiej Kongresu Eucharystycznego.

Nauczenie do odczytanej Ewangelii o nakarmieniu przez Jezusa 5 tys. osób wygłosił ks. Wojciech Węgrzyniak. Przekonywał zebranych, że Chrystus ma do zaoferowania człowiekowi coś więcej niż tylko ziemski chleb. - Jego dary to przede wszystkim obecność i pokój w każdej, nawet najtrudniejszej życiowej chwili. To również miłość, która nigdy nie ustanie. Jezus zapewnia także dar życia wiecznego. Ale Boga trzeba szukać, choćby przez takie uwielbienia jak dzisiaj - mówił duchowny.

W ramach tego przygotowania do doświadczenia obecności Jezusa na ulicach miast podczas czwartkowych procesji eucharystycznych Dobrą Nowinę poprzez świadectwo i śpiew głosiła Fundacja Sowinsky. Wystąpiła również Grupa Teatru Tańca "Lilia".

Głos zabrał też bp Robert Chrząszcz, który zaznaczył, że przy eucharystycznym Chlebie wierzący mogą znaleźć prawdziwe zrozumienie, wsparcie i miłość, których tak bardzo potrzebują. - Otwórzmy serca na Bożą obecność. Prośmy, by Jezus uleczył wszelkie rany, które utrudniają nam życie - nierozumienia czy kłótni. Niech On przyniesie pojednanie - zachęcał.

Modlący się na Rynku Głównym dali się porwać ewangelizatorom i radośnie śpiewali, głośno klaszcząc i wznosząc w geście uwielbienia ręce do góry. - Bardzo dobrze, że możemy zgromadzić się w centrum miasta i być razem przed Bożym Ciałem. Możemy publicznie wyrazić naszą miłość i wiarę w Boga. Mam także nadzieję, że może takie spotkanie stanie się dla kogoś przechodzącego okazją do nawrócenia - powiedział Mateusz.

Wydarzenie "Jestem!" zwieńczyła modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, który umieszczony był na scenie przed bazyliką Mariacką. Wczorajsze spotkanie wiernych przed Bożym Ciałem na krakowskim rynku zorganizował zespół Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej.