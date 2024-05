Dla mieszkańców parafii Bożego Ciała był to dzień wyjątkowy, do którego długo się przygotowywali duchowo. - Nie tak często zdarza się, by w parafii było ogłaszane sanktuarium i to jeszcze takie, przypominające, że Eucharystia jest naszym najważniejszym pokarmem. To wielkie święto zwłaszcza dla osób, które uczestniczą tutaj w adoracji Najświętszego Sakramentu. I tak naprawdę, to w świadomości wielu osób nasz kościół już od dawna miał wymiar sanktuarium Najświętszego Sakramentu - zauważa pani Anna i dodaje, że w parafii nie bez powodu od wieków istnieje Arcybractwo Najświętszego Sakramentu i Pięciu Ran Jezusa. Nie bez powodu również to właśnie tutaj znajduje się grób św. Stanisława Kazimierczyka, któremu przy okazji kanonizacji nadano tytuł Apostoła Eucharystii.

W parafii od wieków posługują kanonicy regularni, którzy podjęli starania, aby w bazylice górującej nad krakowską dzielnicą Kazimierz ustanowić sanktuarium. By tak się w końcu stało, nie mogło być lepszej okazji, niż trwający od Wielkiego Czwartku w archidiecezji krakowskiej Kongres Eucharystyczny. Ogłoszenie decyzji nie mogło się zaś odbyć w inny dzień, niż w uroczystość Bożego Ciała. Mszy św. podczas której erygowane zostało Archidiecezjalne Sanktuarium Eucharystyczne przewodniczył abp Marek Jędraszewski. W podpisanym przez niego dekrecie, czytamy m.in., że "bazylika Bożego Ciała jawi się jako centrum eucharystyczne na mapie królewskiego miasta Krakowa, a dzieje się tak poprzez liczne nabożeństwa i procesje, wieczory uwielbienia, Msze wotywne o Najświętszym Sakramencie, a nade wszystko całodzienne adoracje Najświętszego Sakramentu". Dekret przypomina też wydarzenia sprzed wieków, kiedy to "zuchwali złodzieje z powodu chciwości skradli Najświętszy Sakrament w monstrancji misternej roboty z kościoła św. Wawrzyńca w Bawole, a następnie porzucili ją wraz z Najświętszym Sakramentem w miejscu obecnej bazyliki Bożego Ciała. Cudowne odnalezienie Hostii stało się źródłem natchnienia dla króla Kazimierza Wielkiego oraz władz kościelnych, którzy postanowili wznieść w tym miejscu świątynię na cześć Najświętszego Ciała Zbawiciela dla wszystkich pokoleń krakowian".

Dekret wyznacza również dni, w których będzie tu można uzyskać odpust zupełny, i są to: uroczystość Bożego Ciała, wspomnienie św. Augustyna i raz w roku, w dzień dowolnie wybrany przez każdego wiernego, przybywającego do sanktuarium.

- Przeżywamy historyczny moment w dziejach tej bazyliki. Jest on ważny zwłaszcza dla tych, którzy korzystają z tego miejsca widząc w nim swoje modlitwy i wyciszenia, oraz odnajdując sens życia przed Najświętszym Sakramentem - komentuje odczytanie dekretu proboszcz parafii i kustosz sanktuarium, ks. Przemysław Soboń CRL.

Metropolita krakowski w swej homilii przekonywał z kolei, że od dzisiaj to miejsce powołane do tego, by być sanktuarium Najświętszego Sakramentu ma być miejscem, skąd ze szczególną mocą będzie przemawiało Chrystusowe „Jestem, kocham, oczekuję, pragnę waszej miłości". Wskazał też na nowe sanktuarium jako kolejne miejsce w "niezwykłej topografii Bożego Ciała", które da ukojenie dla niespokojnych serc, jeśli całkowicie zjednoczą się z Chrystusem eucharystycznym. Przypomniał w końcu, że kontekstem dla ogłoszenia dekretu jest przeżywany właśnie Kongres Eucharystyczny.

Na zakończenie Eucharystii, decyzją zakonników, a nade wszystko opata kanoników regularnych laterańskich, abp Marek Jędraszewski został włączony w dobra duchowe zakonu. Po Mszy wyruszyła zaś procesja prowadzona przez metropolitę, która przeszła ulicami Kazimierza. - Dobrze, że idziemy trasą uwzględniającą plac Wolnica, bo nie brakuje tu knajpek, w których na pewno w jakimś procencie siedzą osoby naśmiewające się z nas. Tym bardziej warto im pokazać, że my wierzymy w żywego Boga i nie wstydzimy się do Niego przyznać - mówili uczestnicy przemarszu.

Więcej o nowym sanktuarium napiszemy w kolejnym numerze "Gościa" (na 16 czerwca).