Jak zawsze, Solne Uwielbienie było rodzinnym świętowaniem. Przed sceną cały czas radośnie biegały i bawiły się dzieci. W tym roku wydarzenie jednak miało wyjątkowy klimat.

- Cieszymy się, że w czasach, kiedy krzyże zaczynają przeszkadzać w przestrzeni publicznej, jak i podejmuje się wysiłki, by wycofać nauczanie religii ze szkół, tyle rodzin zgromadziło się dzisiaj, by wspólnie cieszyć się z obecności Boga i pokazać swoją miłość i przywiązanie do Niego w centrum naszego miasta - zauważył o. Mariusz Tabor OFM, pomysłodawca Solnego Uwielbienia i proboszcz sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki.

Oprawę muzyczną tegorocznej odsłony wielickiego spotkania, które odbyło się na rynku, przygotowali soliści i zespół Solnego Uwielbienia. Ze świadectwem o Mszy św. zwróciła się do zebranych Lidia Jazgar, współzałożycielka zespołu Galicja i świadek Eucharystii trwającego w archidiecezji krakowskiej Kongresu Eucharystycznego.

- Widać tutaj, że sól nie utraciła swojego smaku, nie tylko wielicka. Można mówić wiele o tym, czym dla człowieka wierzącego jest Msza św. Choć wiele osób nie docenia tej tajemnicy, która skupia prawdy wiary w pigułce. Wy jednak jesteście tutaj i chcecie to wyjątkowe święto zakończyć ze śpiewem uwielbienia na ustach. To bardzo umacnia - podkreśliła.

Jak co roku, najistotniejszym elementem wieczoru była adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa przybyłych przed nim. Zebranym towarzyszyły tradycyjnie krzyż - symbol Światowych Dni Młodzieży oraz kopia ikony Matki Bożej Salus Populi Romani.

- Dobrze, że możemy pokazać dzieciom, iż Boga można spotkać wszędzie, także w miejscu publicznym. I nie bać się wyznawać swojej wiary, a nawet cieszyć się z tego i nie być w tym samotnym. W wielu krajach nie jest to już możliwe - powiedziała pani Ewa.

W wydarzeniu uczestniczył nowy burmistrz Wieliczki Rafał Ślęczka, który wskazał, że na wielickim rynku czuć było wyjątkową siłę i moc ducha. - Od lat Solne Uwielbienie to przestrzeń, gdzie każdy człowiek może przed Bogiem uklęknąć i przedstawić Mu swoje radości i troski. Widać, że to potrzebne, bo co roku jest tu bardzo wiele osób. Dziś szczególnie modlimy się o pokój w Ukrainie - podsumował.

Warto przypomnieć, że Solne Uwielbienie powstało jako forma przygotowania do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. W poprzednich latach w wielickim koncercie wzięli udział m.in. Natalia Niemen, Mieczysław Szcześniak, Monika Kuszyńska, Janusz Radek, Krzysztof Iwaneczko, Arturo Mari czy Krzysztof Ziemiec. Podczas wydarzenia można usłyszeć zarówno tradycyjne pieśni kościelne, jak i hity współczesnej muzyki chrześcijańskiej.