Kraków Airport. Pierwszy raz milion pasażerów w ciągu miesiąca

Prezes Radosław Włoszek ma powody do zadowolenia. - Ostatniego dnia maja przełamaliśmy barierę miliona obsłużonych pasażerów w ciągu miesiąca. W tym roku na krakowskim lotnisku przywitamy 10-milionowego pasażera, to będzie niewątpliwie historyczne wydarzenie i sukces, potwierdzający naszą pozycję lidera. W miesiącach wakacyjnych nie tylko zwiększona zostanie częstotliwość wielu połączeń, ale także już w czerwcu powitamy dwie nowe linie lotnicze z połączeniami do Kuwejtu oraz do Szardży - podkreśla Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

By wzmocnić bezpieczeństwo pasażerów pracownicy Kraków Airport przyglądają się najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym na całym świecie. Trwa procedura zakupu i wdrożenia systemu ośmiu nowoczesnych skanerów CT, które znacznie ułatwią podróżowanie.

Łącznie od początku roku z usług Kraków Airport skorzystało już 4 099 502 pasażerów! 2024 r. to wyjątkowe 12 miesięcy dla małopolskiego portu lotniczego, wszak świętuje on 60. rocznicę istnienia.

Warto przypomnieć przed zbliżającymi się wakacjami o zasadach, które pomogą nam komfortowo i bezpiecznie podróżować drogą lotniczą. Na etapie rezerwacji lotniczej sprawdzajmy ważność dokumentów oraz przeglądajmy zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące krajów, do których się udajemy. Przybywajmy na lotnisko w wakacje nawet dwie i pół godziny wcześniej. Nie zostawiajmy na żadnym etapie podróży bagażu bez opieki. Ważne jest również, by nie zabierać z wakacji pamiątek, które mogą znajdować się na liście zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt.