Scenariusz przemarszu jest ustalony od dawna. Wszystko zaczyna się na dziedzińcu krakowskich Wodociągów (Mariusz Glonek, który po raz drugi odegrał rolę Lajkonika jest pracownikiem owych Wodociagów), stamtąd orszak zawsze szedł na Salwator do klasztoru norbertanek, gdzie na dziedzińcu odbywał się pierwszy taniec z chorągwią malinową a potem ulicami Kościuszki i Zwierzyniecką na Rynek.

A w tym roku nic z tego: remont ulicy, wszystko rozwalone, kupy żwiru pod pierwsze piętro, całość zagrodzona i "Teren budowy. Wstęp wzbroniony!" Tak tedy Lajkonik przeszedł dziś tylko kawałek w stronę Salwatora i po odwiedzinach na targu i w niektórych sklepach skręcił w ulicę Mlaskotów i tam na dziedzińcu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 odbył pierwszy taniec z chorągwią. Zanim tam doszedł nieźle się namachał buławą, bo wiadomo, każdy chce mieć szczęście przynajmniej na rok a nic nie gwarantuje szczęścia lepiej niż uderzenie Lajkonikową buławą. Szczęście jednak ulatuje, jeśli się nie odda Lajkonikowi haraczu ale... oszczędni krakowianie od dawna próbują, czy nie uda się złapać trochę szczęścia bez ponoszenia kosztów. Jeden ze straganiarzy z Placu Na Stawach, który próbował wrzucić do koszyka Lajkonika dwa złote, zamiast uderzenia buławą otrzymał radę, żeby "se te dwa złote w buty wsadził". Trochę wstydu było...

Pochód Lajkonika to jedna z najstarszych, oprócz mariackiego hejnału, tradycji krakowskich. Legenda mówi, że włóczkowie, czyli flisacy ze Zwierzyńca wiosłami i bosakami zatłukli Tatarów szykujących się do napadu na Kraków a potem ubrawszy się w zdobyte na nich stroje wkroczyli tryumfalnie do miasta. Jak tam było naprawdę, to historycy wolą się nie wypowiadać, bo wiadomo, że legenda to rzecz święta i niezmienna, a prawda historyczna jest w najlepszym razie względna.

W tym roku przeszedł do bulwaru Rodła a następnie dotarł bulwarem do skweru Konika Zwierzynieckiego, skąd, po krótkim odpoczynku w Antykwariacie Abecadło i Karczmie Smil’y udał się przez bulwar Czerwieński, plac Wielkiej Armii Napoleona, ul. Podzamcze, Planty do skrzyżowania pod Filharmonią Krakowską, gdzie odtańczył drugi taniec z chorągwią malinową. Na koniec dotarł do Rynku Głównego, gdzie na scenie pod Wieżą Ratuszową miła miejsce finał imprezy. Prezydent Miszalski nie chciał rozpoczynając kadencję narazić się lokalnemu szafarzowi szczęścia jak nieszczęsny straganiarz, więc haracz od miasta odebrał Lajkonik obfity i po wypiciu z prezydentem toastu za pomyślność miasta i odtańczeniu specjalnego tańca "Urbem salutare" będącego pokłonem dla Krakowa na trochę miękkich ze zmęczenia nogach (dziewięć godzin trwa pochód, a strój Lajkonika wraz z koniem to ponad trzydzieści kilo!) podreptał na zasłużony odpoczynek. A Kraków kolejny rok szczęścia ma zapewniony!