W ogrodach różańcowych parafii św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju na uczestników Archidiecezjalnego Dnia Dziecka czekała moc atrakcji i to darmowych! Ksiądz Jarosław Gawęda, zastępca duszpasterza młodzieży archidiecezji krakowskiej nie krył zadowolenia z organizacji i przebiegu wydarzenia. - Dotarło do nas około tysiąc osób z różnych stron archidiecezji krakowskiej, niektórzy np. przybyli w ramach pielgrzymki po przyjęciu sakramentu Komunii św. pierwszy raz - podkreślał ks. Gawęda.

Zdaniem ks. Gawędy, Archidiecezjalny Dzień Dziecka nie był przypadkowo organizowany w Rabce. – Zależy nam, by nie wszystko co ważne, co dotyka archidiecezji, działo się tylko w Krakowie. Położenie tego uzdrowiska pozwala na dojazd grupom zorganizowanym czy rodzinom, a dzieje się tu naprawdę sporo - cieszył ks. Gawęda.

Na scenie występowali różni artyści, a gwiazdą była Magda Anioł z chrześcijańskiej sceny muzycznej. Wiele działo się także poza sceną. Uczestnicy mogli liczyć na pyszne potrawy z grilla czy słodkie przekąski, czekała na nich ścianka wspinaczkowa GOPR i ratownicy, którzy zachęcali do poznania szczegółów udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci mogły do woli wyskakać się na dmuchańcach, trzeba było tylko odstać swoje. Z kolei o kulisach pracy poza granicami Polski opowiadały siostry misjonarki. Jednym słowem, każdy znalazł coś dla siebie.

„Niech się dzieje wola Twoja” - to było hasło tegorocznego Archidiecezjalnego Dnia Dziecka w Rabce-Zdroju, które powstało w nawiązaniu do męczeństwa sługi Bożego ks. Michała Rapacza. Jego postać była przybliżona uczestnikom spotkania poprzez piosenkę oraz zadania gry terenowej. Już 15 czerwca zakończy się bowiem Kongres Eucharystyczny w naszej archidiecezji, a ks. Michał Rapacz zostanie beatyfikowany.

Archidiecezjalny Dzień Dziecka w Rabce-Zdroju zorganizowali: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Rabce-Zdroju, tamtejszy Urząd Miasta, Parafia św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju, Archidiecezja Krakowska wraz z Duszpasterstwem Dzieci i Młodzieży, a od strony medialnej wydarzeniu patronował „Gość Krakowski”.