Tym razem manifestowano pod hasłem "W obronie dzieci". - Manifestując po raz dziesiąty, chcemy pokazać, że rodziny, szczególnie te wielodzietne, są jednym z fundamentów naszej ojczyzny, a nie obciążeniem. Idąc w tegorocznym marszu, chcemy zwrócić uwagę na pilną potrzebę obrony dzieci poczętych wobec zbrodniczych zamiarów promotorów cywilizacji śmierci - mówił Piotr Podlecki z Akademii Obrońców Życia, członek komitetu organizacyjnego, stworzonego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi, ojciec siedmiorga dzieci.

Przy organizacji marszu pomagali wolontariusze. Rozdawali koszulki, baloniki z hasłami pro life, nalepki. Z okolic Bochni przyjechały m.in. dwie przyjaciółki: Emilia Kołtun ze swoimi młodszymi braćmi: Józefem, Antkiem i Jaśkiem oraz Emilia Wilk. - Już nie pierwszy raz jesteśmy na marszu. Rozdajemy koszulki, nadmuchujemy i rozdajemy baloniki. Mamy świadomość, że służy to dobrej sprawie - mówią wolontariusze.

W strojach podhalańskich przyjechali także górale podhalańscy. - Daję nie tylko świadectwo obrony życia. Uczestniczę także w Męskim Różańcu w Zakopanem. Na mojej góralskiej spince na koszuli mam wizerunek ks. Jerzego Popiełuszki, męczennika który zginął za wiarę. Uważał, że zło trzeba zwyciężać dobrem. Nasz udział w marszu to także pokojowa forma walki z aborcją, która jest złem - mówi Bolesław Klamerus ze znanego rodu z Łopusznej. Towarzyszył mu Zbigniew Bednarczyk z oddziału Związku Podhalan w Wysokiej. Obydwaj po raz pierwszy wzięli udział w krakowskim marszu.

Przyszedł także Filip Adamus z córeczką Aurelią na rękach. - Już kilka razy wzięliśmy udział w marszu. Tym razem żona Kaja została w domu z naszą najmłodszą córeczką Heleną. Chcemy dać świadectwo przywiązania do tradycyjnego modelu rodziny. To ważne, by pokazać, że małżeństwo, dzieci, rodzina, to jest coś w czym człowiek się spełnia, czego człowiek potrzebuje. To fundament na którym możemy się oprzeć - mówi F. Adamus. Trzeci raz na marszu byli: Julian i Ewa, małżeństwo od dwóch lat. Tym razem przyszli ze swą malutką córeczką Noemi. Dziecko leżało w wózku, zabezpieczone przed padającym deszczem. - Jesteśmy zaniepokojeni procedowanymi w sejmie ustawami ułatwiającymi dokonywanie aborcji. Chcieliśmy dać temu wyraz uczestnicząc w tegorocznym marszu - mówią małżonkowie. Trójką swych synów przyjechała Agnieszka Seweryn z Ptaszkowej niedaleko Grybowa. - Pierwszy raz biorę udział w marszu wraz z moimi dziećmi: Franciszkiem, Antonim i śpiącym teraz w wózku małym Józefem. Marszerując, chcemy pokazać innym, że zależy nam na dobru dzieci. Nie chcemy żeby w naszym kraju mordowano dzieci nienarodzone - mówi p. Agnieszka.

Marszowiczom nie straszny był padający deszcz. - Mam głęboką świadomość, że Państwo przyszliście tutaj, żeby ratować życie nienarodzone. Przyszliśmy po to, bo jesteśmy potrzebni. Jesteśmy potrzebni, żeby dać świadectwo. Tak jak Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe czy Wodne Pogotowie Ratunkowe ratuje życie bez względu na warunki pogodowe tak i Wy, nie bacząc na rzęsisty deszcz przyszliście by swym świadectwem i modlitwą ratować dzieci zagrożone śmiercią w rezultacie aborcji -

Przez całą drogę marszu, od pl. Matejki, przez ulicę Floriańską, Rynek Główny, ul. Grodzką, Stradomską na pl. Wolnica, skandowano hasła, m.in. Hej, hej, hej! Rodzina jest okej!, Politycy, czy słyszycie?! Brońcie dzieci, brońcie życie!.