W tym roku w festiwalu brały udział chóry z Polski oraz Austrii, Czech, Estonii, Finlandii, Irlandii, Islandii, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Singapuru i Słowacji. - Cieszymy się, że powoli odbudowują się frekwencja i różnorodność geograficzna miejsc działania chórów uczestniczących w naszym festiwalu. Jego 11. edycja miała się odbyć 4 lata temu. Nie doszła wówczas jednak do skutku ze względu na epidemię. Wpłynęła ona także na frekwencję zespołów chóralnych po wznowieniu festiwalu w 2022 roku. Zazwyczaj przyjeżdżało do Krakowa kilkadziesiąt zespołów z całego świata, w tym z Afryki, Ameryki i Azji. Od 2022 r. było ich mniej, m.in. ze względu na to, że w czasie epidemii chóry zazwyczaj nie ćwiczyły, niektóre zespoły zaprzestały działalności. W tym roku była już jednak jaskółka dobrych zmian, bo do chórów europejskich dołączył chór akademicki Uniwersytetu Technologicznego Nanjang w azjatyckim Singapurze - mówi Maciej Przerwa, dyrektor artystyczny festiwalu.

Chóry uczestniczące w konkursie odbywającym się w ramach festiwalu oceniało międzynarodowe jury, składające się z doświadczonych chórmistrzów. W jego składzie znaleźli się: Margrethe Ek z Norwegii, Ko Matsushita z Japonii, Richards Dubra z Łotwy i Ambrož Čopi ze Słowenii. Choroba uniemożliwiła tym razem udział w obradach jury prof. Włodzimierzowi Siedlikowi z Krakowa.

Podczas koncertu galowego w Operze Krakowskiej wręczono nagrody festiwalowe. Grand Prix, wiążące się z nagrodą pieniężną w wysokości tysiąca euro wraz z kwalifikacją na World Choral Championship 2025 w Taipei, otrzymał chór kameralny New Dublin Voices z Irlandii, którego założycielką i dyrygentką jest Bernie Sherlock. Działający od 2005 r. zespół otrzymał już uprzednio główne nagrody w znanych festiwalach chóralnych, m.in. we włoskim Arezzo.

W konkursie festiwalu Cracovia Cantans 2024 New Dublin Voices otrzymał - oprócz nagrody głównej - także Złote Dyplomy w kategoriach muzyki sakralnej i dorosłych chórów mieszanych.

Złoty Dyplom w kategorii dorosłych chórów mieszanych otrzymał także chór Vēja Balss z miejscowości Carnikava na Łotwie. Złote Dyplomy w kategorii muzyka popularna, ludowa, gospel, spirituals otrzymali: chór akademicki Uniwersytetu Technologicznego Nanjang w Singapurze, chór Jitrenka z Czeskich Budziejowic w Czechach, chór dziecięcy Canzonetta z Czeskich Budziejowic i młodzieżowy chór muzyki pop be:one z niemieckiego Berlina.

Przyznano także Srebrne i Brązowe Dyplomy.