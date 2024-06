Odszedł pierwszy proboszcz parafii Tatrzańskiej

Ksiądz prałat Stanisław Szyszka urodził w Spytkowicach koło Chabówki. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 r. Był budowniczym kościoła Św. Krzyża i proboszczem tutejszej parafii. W 2012 roku przeszedł na emeryturę, stale pomagając w obowiązkach duszpasterskich w Parafii Tatrzańskiej.

W 2023 roku został honorowym obywatelem Zakopanego. "Księdza ufność Bożej Opatrzności, ogromna determinacja i zdolność znakomitej współpracy z ludźmi doprowadziły do powstania kościoła parafialnego w najpiękniejszym miejscu Polski. To parafia, nad którą od wieków góruje krzyż na Giewoncie, który stał się drogowskazem dla Księdza działalności w Zakopanem od 1981 roku, zarówno w wymiarze duszpasterskim, jak i materialnym” - można było przeczytać w laudacji, którą wówczas odczytała radna dr Lucyna Galica-Jurecka.

Ks. Szyszka był autorem kilku ważnych publikacji dla współczesnej historii Zakopanego. Spod jego pióra wyszyły m.in.: "Ks. Kazimierz Kaszelewski", "Pielgrzymki do Krzyża na Giewoncie" czy "Maria Bernardyna Jabłońska i Maria Karłowska. Siostry zakonne wyniesione do chwały ołtarzy 6.06.1997r.".

Środowisko Zakopanego bardzo dobrze pamięta zasługi kapłana w organizacji niezapomnianej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem, w 1997 roku. - Spotkanie Jego Świątobliwości w kościele Św. Krzyża z osobami chorymi dodało sił do dalszego życia wielu osobom niosącym krzyż swej niepełnosprawności. Eucharystia koncelebrowana na stadionie pod Krokwią, podczas której modliliśmy się z Janem Pawłem II 6 czerwca 1997 roku, była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Zakopanego - przypomina dr Galica-Jurecka.

W rozmowie z "Gościem Krakowskim" jesienią ubiegłego roku ksiądz prałat chętnie wracał do czasu organizacji papieskiej pielgrzymki, ale szczególnie pragnął podkreślić jeden wątek, związany z dr Wandą Półtawską. "Mieliśmy bardzo dobry kontakt ze sobą, to właśnie ona była naszą watykańską wysłanniczką. Dlaczego tak się stało? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo tutaj na terenie naszej parafii mieszkają dwie córki pani Wandy: Barbara i Katarzyna" - wspominał z radością ks. Szyszka.

Wracał też pamięcią do początku pracy w Zakopanem. "Chciałem tutaj pracować, a kard. Wojtyła mi to zawsze obiecywał. Aż w końcu usłyszałem od niego, będąc proboszczem w Juszczynie koło Żywca, że idę do stolicy polskich Tatr. I wcale nie było to probostwo, ale posługa wikarego w Świętej Rodziny z oddelegowaniem do budowy kościoła" - opowiadał ks. Stanisław. "Początki nie były takie łatwe, wszak cały czas komuniści dawali o sobie znać. Zresztą i halny nam dokuczał. Cały czas mam przed oczyma jak silny watr zerwał niemal całą blachę z tymczasowej kaplicy, jaka stała przed wybudowaniem kościoła" - dodawał ks. prałat.

Kościół parafialny został wybudowany w latach 1983-1991, a konserwowany w 1991 roku. Wszystkie prace doglądał ks. Szyszka. Słynął z bezpośredniości do wiernych i przekonywania ich do wielu spraw, poprzez trzymający się go żart. "Pragnęliśmy wyposażyć kościół w 30-głosowe organy. Mówiłem parafianom, że są warte prawie milion, który w zasadzie mamy na wyciągnięcie ręki. Każdy się dziwił, skąd takie pieniądze ma nasza wspólnota. Odpowiedziałem, że przecież "w waszych kieszeniach". I montaż poszedł szybko" - mówił z uśmiechem ks. Szyszka.

Jako, że Parafia Tatrzańska sięga swoimi granicami znanych szczytów tatrzańskich ks. Szyszka zachodził na wizytę kolędową na… Kasprowy Wierch. Bywało, że z tej znanej góry zjeżdżał na nartach do miasta. "Nie rezygnowałem wtedy z sutanny, do tego miałem cały narciarski ekwipunek. Było nieraz bardzo ciekawie, choćby wtedy jak się lądowało w zaspie" - śmiał się ks. Szyszka.

Kiedy rozmawialiśmy z ks. Szyszką, wciąż (pomimo już zasłużonej emerytury) pomagał w obowiązkach duszpasterskich w parafii Tatrzańskiej. "Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat tak wiele się zmieniło. Mogę powiedzieć, że spełniłem swoje zadanie posługując tutaj w Zakopanem. Wciąż jestem otwarty na parafian, można do mnie przyjść, porozmawiać czy prosić o spowiedź świętą" - podkreślał ks. Szyszka. Jako podsumowanie swojego życia, także drogi kapłańskiej i szczególnie pracy pod Giewontem, przytaczał słowa Jana Kasprowicza: "O Boże mój, O Boże mój. Tak szepnę usty wdzięczności. Dałeś mi wszystko, co mogłeś. Zapach tej drogiej Ziemi".

Interesował się sztuką, kulturą, w jego mieszkaniu było pełno obrazów, otwarty był zawsze na spotkania z artystami. Jako proboszcz cieszył się, że kościół św. Krzyża jest miejscem wielu koncertów, podkreślał zresztą świetną akustykę świątyni.