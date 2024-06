Kulturalne wakacje - ciekawe oferty na Podhalu i Spiszu

Na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Wacława Geigera w Zakopanem. - Festiwal, już w 23. edycji, jak co roku pragnie prezentować muzykę organową i kameralną w jej najpiękniejszych obliczach, w świetnych wykonaniach uznanych artystów, a także przybliżać postać i dzieło patrona Wacława Geigera, którzy mieszkał pod Tatrami i z Zakopanego czerpał natchnienie - podkreśla Rafał Monita, dyrektor artystyczny Festiwalu.

Inauguracja Festiwalu odbędzie się 27 lipca w Willi Czerwony Dwór recitalem pieśni patrona W. Geigera w wykonaniu Dawida Biwo (bas) z towarzyszeniem Wioletty Fludy-Tkaczyk (fortepian), który połączony będzie ze spotkaniem wspomnieniowym z udziałem zaproszonych gości.

W tegoroczne wakacje wraca też Festiwal Barok na Spiszu, który odbędzie się już po raz 12. Co ciekawe, Barok na Spiszu to wydarzenie nie tylko muzyczne. Odbywa się ono w niezwykle ciekawym historycznie i przyrodniczo miejscu, jakim jest polski Spisz. Wystrój kościołów w Niedzicy, Łapszach Niżnych, Łapszach Wyżnych, Kacwinie, Frydmanie, Krempachach, Trybszu, Nowej Białej i Jurgowie to prawdziwe barokowe perełki.

Tegoroczny festiwal będzie przebiegał pod hasłem: „Barokowe ekstrawagancje”. Organizatorzy zapraszają na cztery koncerty. 16 sierpnia festiwal rozpocznie się koncertem zatytułowanym „Anioły zza klasztornej kraty”, podczas którego zespół Donne Armoniche wraz ze Scepus Baroque w składzie żeńskim wykonają niezwykle rzadko prezentowane utwory barokowych włoskich i polskich kompozytorek zakonnych. A już kolejnego dnia festiwalu będzie można dostrzec głębię nostalgicznego piękna gamby w wykonaniu duetu gambowego Justyny i Piotra Młynarczyków. Na wydarzenie zaprasza Fundacja "Kulturalny Szlak".

Więcej o wakacjach z kulturą można będzie przeczytać w 26 numerze "Gościa Krakowskiego" na niedzielę 30 czerwca.