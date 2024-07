Kraków Airport z milionem pasażerów i możliwością wyrobienia paszportu

Z dniem 1 lipca w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice zaczął działać Punkt Wydawania Paszportów Tymczasowych. Jest to drugi taki punkt w Polsce (po Lotnisku Chopina w Warszawie). Mają powstać kolejne w Gdańsku i Katowicach. - Wychodzimy naprzeciw potrzebom podróżujących. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że czas przed podróżą np. na wyczekiwane wakacje potrafi być stresujący. Zdarza się, że pośród elementów, które musimy zabrać do bagażu, zapomnimy o najważniejszym, czyli o dokumencie tożsamości. Załatwienie tej sprawy umożliwi otwarty właśnie punkt, gdzie wyrobimy paszport tymczasowy. To szansa na wylot z kraju i nierezygnowanie z planów wakacyjnych czy służbowych - ocenia II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

- Bardzo się cieszę, że z inicjatywy wojewody małopolskiego otwieramy punkt wydawania paszportów tymczasowych w terminalu pasażerskim. Jest to kolejne ułatwienie i pomoc dla pasażerów krakowskiego lotniska. Teraz w nagłych sytuacjach będą mogli właśnie tutaj sprawnie i szybko otrzymać niezbędny dokument. Port lotniczy to także granica państwa, a jego brak w wielu przypadkach po prostu uniemożliwia podróż - powiedział p.o. prezesa zarządu Kraków Airport Łukasz Strutyński. Jego poprzednik Radosław Włoszek decyzją zarządu został odwołany ze stanowiska po ośmiu latach pracy na rzecz portu Jana Pawła II.

O paszport tymczasowy może starać się wyłącznie osoba będąca polskim obywatelem, która dysponuje ważnym biletem lotniczym i przed wylotem utraciła lub zapomniała zabrać ze sobą dokument tożsamości uprawniający do wejścia na pokład samolotu; przed wylotem zorientowała się, że posiadany dokument tożsamości utracił ważność lub okres jego ważności jest zbyt krótki do odbycia podróży do danego kraju.

O dokument potwierdzający tożsamość na lotnisku należy wystąpić nie wcześniej niż dwa dni robocze przed planowanym wylotem. Ponadto, jeśli na 48 godzin przed odlotem zorientujemy się, że nie mamy ważnego dokumentu, należy udać się do wybranego przez siebie punktu paszportowego i złożyć wniosek o wydanie paszportu biometrycznego - niezależnie od skorzystania z Punktu Wydawania Paszportów Tymczasowych.

Przed udaniem się do punktu wydawania paszportów tymczasowych na lotnisku należy sprawdzić, czy kraj do którego się udajemy, dopuszcza wjazd na podstawie paszportu tymczasowego. Informacje te można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub poprzez kontakt z konsulatem danego kraju.

Do wydania szybkiego paszportu tymczasowego potrzebne będą: dokument potwierdzający tożsamość (jeśli posiadamy), ważny bilet lotniczy na podróż zagraniczną, fotografia do paszportu (jeśli nie posiadamy aktualnej fotografii, to wykona ją urzędnik w punkcie paszportowym na lotnisku), dowód uiszczenia opłaty paszportowej w wysokości 30 zł (opłatę można dokonać w punkcie paszportowym wyłącznie przy użyciu karty płatniczej). Termin ważności szybkiego paszportu tymczasowego ustali urzędnik, biorąc pod uwagę wymagania kraju, do którego udaje się obywatel. Termin ten może wynosić od 1 do 365 dni.

Należy pamiętać, że dokumentu nie otrzyma także osoba, która wyrobiła już wcześniej szybki paszport tymczasowy i od tamtej pory nie dopełniła starań w celu uzyskania paszportu od wojewody lub konsula oraz gdy posiada ważny dokument uprawniający do odbycia podróży, np. dowód osobisty. Ponadto szybki paszport tymczasowy nie zostanie wydany dziecku, gdy brak jest zgody drugiego rodzica. Zgodę na wydanie dokumentu można wyrazić przez internet za pomocą e-usługi dostępnej pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/wyraz-zgode-na-wydanie-paszportu, przed notariuszem lub w dowolnym organie paszportowym w kraju lub za granicą.

Początek lipca przynosi tez świetne wiadomości związane z liczbą pasażerów obsłużonych w porcie Jana Pawła II w Balicach. W czerwcu z usług Kraków Airport skorzystało 1 mln 1079 pasażerów, czyli o 34 proc. więcej więcej w stosunku do czerwca 2019 r. i o 15 proc. więcej w stosunku do czerwca 2023 r. - Czerwiec okazał się na krakowskim lotnisku kolejnym dobrym miesiącem, w którym - tak jak w maju - obsłużyliśmy ponad milion podróżnych. Nasi pasażerowie spośród ponad 150 połączeń wybierali głównie słoneczne kierunki. Miłośnicy dalszych podróży, korzystając z takich portów przesiadkowych jak Dubaj czy Stambuł, mogą zaplanować podróże do Chin, Indii, Afryki czy Australii. Półrocze zamykamy wynikiem 5 mln 100 tys. 471 obsłużonych pasażerów - podkreśla Łukasz Strutyński, p.o. prezesa zarządu Kraków Airport.

Sezon LATO 2024 Kraków Airport to ponad 150 połączeń do 33 krajów, oferowanych przez 26 linii lotniczych. W siatce pojawiły się nowe kierunki.