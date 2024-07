Festyn odbywał się pod hasłem: "Wesoła Rodzina" na placu przy boisku sportowym. - Cieszę się, że jesteście z nami, bo celem naszego wspólnego świętowania jest właśnie integracja środowiska lokalnego, pokazanie, że w rodzinach jest wielka siła - mówiła Katarzyna Sowa ze Związku Wielkich Rodzin "Trzy Plus" w gminie Szaflary.

Na plenerowej scenie VIII Festynu Rodzinnego pojawili się rodzicie Marysi Białońskiej, dziewczynki z pobliskiej miejscowości - Bańskiej. Marysia choruje na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. To ciężka choroba, która cały czas postępuje, prowadząc do całkowitej ślepoty. Koszt leczenia to przeszło 3 mln zł. - Zostało nam już niewiele do uzbierania tej kwoty, pragniemy z całego serca podziękować za dotychczasową pomoc i okazane wsparcie - mówili rodzicie Marysi. - Dlatego bądźmy otwarci i hojni, pamiętając, że dobro zawsze wraca - dodała K. Sowa.

Przed publicznością zaprezentował się zespół góralski Mali Zaskalanie, był występ zespołu Bronisławianki. Oklaski zebrał też zespół wokalno-instrumentalny Carino a Dio i schola BoguMiłe z Bańskiej Niżnej. Jednym z punktów VIII Festynu Rodzinnego było przedstawienie w wykonaniu dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego w Bańskiej Wyżnej. Do Zaskala przyjechali także nowotarscy artyści z zespołu New Market Jazz Band. Na koniec sceną zawładnął zespół Warasy.

Równolegle do koncertów i występów na scenie odbywały się konkursy dla dzieci w nietypowych konkurencjach, jak np. wyścigi z piłeczką pingpongową na rakietce, trójnóg - bieg na trzech nogach (związane nogi rodzica i dziecka - ewentualnie rodzeństwa, przyjaciół), bieg z jajkiem. Były też stanowiska z malowaniem twarzy, ścianką wspinaczkową, smakołykami od koła gospodyń wiejskich, można też było spotkać członków grupy paramilitarnej.

Wiele pozytywnych emocji przyniosły konkursy dla rodziców, którzy musieli przyszywać guziki na czas albo robić przysiady z dzieckiem na plecach. Wiele działo się też wokół sceny. Pokaz akcji gaśniczej zaprezentowali druhowie z OSP Zaskale, a mecz sportowy rozegrali juniorzy kontra seniorzy.

Głównymi sponsorami VIII Festynu Rodzinnego byli gmina Szaflary i Gminne Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach, w organizację wydarzenia zaangażowało się także 60 sponsorów, do których należeli właściciele firm i osoby prywatne.