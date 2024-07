Otwarte serca poszukiwane

Trwa rekrutacja wolontariuszy i wolontariuszek do jednej z największych inicjatyw społecznych w Polsce. - Zachęcamy do podjęcia tzw. "dobrej roboty", czyli działań, które potrafią zmienić na lepsze świat zarówno potrzebujących rodzin, biorących udział w akcji, jak i samych wolontariuszy, dając im poczucie spełnienia i wiele doświadczeń, mogących przydać się im w codziennym życiu - podkreśla Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia "Wiosna", organizatora Szlachetnej Paczki.

Wolontariusz Paczki dociera do rodzin czekających na pomoc. To on poznaje ich historie i najważniejsze potrzeby oraz pośredniczy w przekazywaniu spersonalizowanego wsparcia od darczyńców.

Kiedy darczyńca zdecyduje się na przygotowanie pomocy dla konkretnej rodziny, to właśnie wolontariusz wspiera go radą. W czasie grudniowego "weekendu cudów" odbiera paczkę od darczyńcy i pomaga dostarczyć ją rodzinie, którą ma pod opieką.

- Wszystko to wymaga wiele wysiłku, jak i przygotowania. Szlachetna Paczka wspiera jednak wolontariuszy poprzez kilkugodzinne wdrożenie w rolę, w tym e-learningi, podczas, których chętni dowiadują się, jak rozmawiać z rodzinami czy na co zwracać uwagę. To też pomocne materiały oraz wsparcie merytoryczne - opisuje J. Sadzik.

Wolontariusze podczas swojej pracy doświadczają różnych emocji: radości, wzruszenia, dumy, ale również tych trudniejszych, które w dłuższej perspektywie pozwalają się wzmocnić i rozwijać. - Wolontariat w Szlachetnej Paczce umożliwia również spojrzenie na świat i swoje życie z innej perspektywy. Dzięki temu wolontariusz może bardziej doceniać to, co ma i zyskuje świadomość, że może przyczynić się do zmiany w życiu tych, którzy mają mniej - ocenia J. Sadzik.

Potwierdzają to sami wolontariusze. - Tutaj poznawałam siebie na nowo. Kiedy pojawiłam się u przydzielonej mi rodziny i usłyszałam, że potrzebuje kilogram cukru albo mąkę, zrozumiałam jak wiele mam, mogąc sobie pozwolić na taki zakup każdego dnia. Doceniam jeszcze bardziej moją rodzinę i to, w jakim miejscu jestem dzisiaj, a także to, że realnie mogę poprzez swój czas pomóc innym - przyznaje wolontariuszka Monika.

Aby zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i wysłać swoje zgłoszenie. Później trzeba czekać na kontakt ze strony rekrutera, który umówi się na pierwsze spotkanie online. W międzyczasie organizatorzy zachęcają do poczytania o Szlachetnej Paczce na stronie internetowej akcji.

W 2023 r. Szlachetna Paczka dotarła do najbardziej potrzebujących w całym kraju. Wśród nich było niemal 21 tys. dzieci i 5 tys. seniorów. Wsparcie materialne o wartości niemal 74 mln zł otrzymało blisko 47 tys. osób.