Statyści poszukiwani!

Produkcja pt. "Znak sprzeciwu" przedstawi wydarzenia z 1984 r., kiedy to uczniowie z prowincjonalnej szkoły we Włoszczowie stanęli w obronie obecności krzyży w swojej placówce. Gdy zorientowali się, że z sal lekcyjnych zniknęły ważne dla nich symbole religijne, samorząd szkolny złożył u dyrekcji petycję podpisaną niemal przez wszystkich uczniów, w której domagał się przywrócenia krzyży.

Kręcenie filmu rozpocznie się 28 sierpnia. Widzowie na wielkim ekranie zobaczą opowieść o nastolatkach, którzy byli w stanie zaryzykować wiele dla obrony najważniejszego symbolu wiary chrześcijańskiej - krzyża. Ostatecznie ten brak zgody na zastaną rzeczywistość przerodził się w strajk okupacyjny. - Stąd pojawiła się niepowtarzalna okazja dla chętnych, by wcielić się w rolę statystów i wystąpić na wielkim ekranie obok znanych polskich aktorów, takich jak Adam Woronowicz, Piotr Cyrwus czy Sebastian Fabijański. Dla statystów może to być nie tylko wyzwanie filmowe, ale też forma pewnego manifestu, opowiedzenia się po stronie najważniejszych chrześcijańskich wartości. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach - podkreśla Andrzej Sobczyk, prezes Stowarzyszenia Rafael, współproducenta dzieła, dodając, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zgłosić należy się szybko.

W momencie decyzji o wyborze kolejnego filmu do nakręcenia, nikt nie spodziewał się, że sprawa obrony krzyża w przestrzeni publicznej będzie tak aktualna. - Tę historię trzeba opowiedzieć właśnie teraz. Zdajemy sobie sprawę, że to może to być dla wielu osób niewygodny film, ale jesteśmy przekonani, że jest on niezwykle potrzebny - ocenia Sobczyk.

Więcej informacji o filmie oraz o historii z Włoszczowy, jak i możliwości wsparcia projektu, którego łączny koszt oszacowano na około 5 mln złotych, a także formularz zapisu jako statysty dostępne są na stronie www.znaksprzeciwu.pl.

Reżyserem "Znaku sprzeciwu" jest Mateusz Olszewski, twórca młodego pokolenia, który na swoim koncie ma m.in. seriale "Jonasz z 2b" oraz "Jonasz z maturalnej", entuzjastycznie przyjęte przez widzów kanału „Langusta na Palmie” o. Adama Szustaka.

Krakowska grupa Rafael Film angażuje się w działania ewangelizacyjne, wykorzystując potencjał wartościowego kina i mediów. Przygodę z filmem religijnym rozpoczęła ona od promocji i dystrybucji na nośnikach VHS słynnej "Pasji" Mela Gibsona. W jej dorobku są już następujące filmy: "Karolina", "Bóg w Krakowie", "Gurgacz. Kapelan wyklętych", "Teraz i w godzinę śmierci", "Największy Dar", "Opiekun" oraz "Ulmowie. Błogosławiona rodzina".