Zginęli ratując innych

Na ekspozycji plenerowej Muzeum Ratownictwa w podkrakowskich Tomaszowicach otwarto 11 sierpnia wystawę upamiętniającą katastrofę śmigłowca ratowniczego Sokół w tatrzańskiej Dolinie Olczyskiej sprzed 30 lat.

W dniu 11 sierpnia 1994 r. użytkowany przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe śmigłowiec PZL W-3 Sokół SP-SXT "Pinio" pilotowany przez Bogusława Arendarczyka i Janusza Rybickiego, poleciał przed godziną 13 wraz z grupą 6 ratowników na akcję ratunkową dwóch kontuzjowanych Szwedek w okolicy Hali Gąsienicowej. Po doleceniu na miejsce część ratowników udała się szybko ku poszkodowanym kobietom. W pewnej chwili zauważono, że ratownik Janusz Kubica leży ranny w głowę przy śmigłowcu, uderzony łopatą wirnika. Wciągnięto go szybko do maszyny która poleciała z dużą prędkością na spotkanie z wezwaną karetką ratunkową. Na pokładzie prócz rannego Kubicy byli obydwaj piloci ratownicy i ratownik Stanisław Mateja Torbiarz. Gdy śmigłowiec znajdował się nad Doliną Olczyską u stóp Wielkiego Kopieńca, łopata wirnika górnego zaczęła uderzać w ogon maszyny i odcięła go. Śmigłowiec stracił sterowność i runął w dół rozpadając się na ziemi w promieniu tysiąca metrów na wiele kawałków. Przyczyną katastrofy było rozwarstwienie łopaty wirnika, przez co straciła siłę nośną. Wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie zginęły. Janusza Kubicę i Stanisława Mateję pochowano na zakopiańskim cmentarzu na Pęksowym Brzyzku, Bogusława Arendarczyka na krakowskim cmentarzu Rakowickim zaś Janusz Rybicki na cmentarzu w Skarżysku-Kamiennej.

Na bogato ilustrowanych planszach wystawowych przedstawiono nie tylko przebieg samej katastrofy, biogramy ratowników poległych w akcji oraz ich upamiętnienia lecz także śmigłowce ratunkowe. Tekst napisał Łukasz Pieniążek, wicedyrektor Muzeum Ratownictwa, opracowanie graficzne jest dziełem Piotra Suskiego z Warszawy, pasjonata dokumentowania działań śmigłowców ratunkowych w Tatrach, konsultacjami merytorycznymi służył zaś Jan Więcek, wieloletni pilot krakowskiego Zespołu Lotnictwa Sanitarnego, zasiadający niegdyś m.in.za sterami śmigłowca który potem rozbił się w Dolinie Olczyskiej.

Wystawa stoi obok unikatowego egzemplarza śmigłowca Sokół przekazanego przez producenta z zakładów w Świdniku. Wewnątrz maszyny można zobaczyć m. in. dwa koła - fragmenty łopaty wirnika nośnego z maszyny rozbitej w 1994 roku. - Wszystko to ma służyć zaś temu, by zapamiętać tych bohaterów dnia codziennego którzy zginęli ratując innych - mówi Ł. Pieniążek.

Wystawa jest zlokalizowana obok jedynego zachowanego egzemplarza śmigłowca Sokół. Bogdan Gancarz

Na otwarciu wystawy byli m.in. przedstawiciele rodzin pilotów którzy zginęli w katastrofie sprzed 30 lat: wdowa po Januszu Rybickim Anna Rybicka wraz z synem Zbigniewem oraz pochodzący z Rabki kpt. Józef Wójtowicz, wieloletni pracownik LOT-u, pilotujący duże samoloty pasażerskie typu Boeing 707, wujek Bogusława Arendarczyka. - Boguś po maturze zgłosił się do mnie i powiedział, że chciałby zostać pilotem. Ukończył potem Politechnikę Rzeszowską, gdzie szkolono pilotów cywilnych. Gdy zdobył licencję pilota zawodowego zaproponowałem mu zatrudnienie w Locie. Nie chciał jednak. Zarekomendowałem go wobec tego do pracy w krakowskim Zespole Lotnictwa Sanitarnego gdzie wzięto go z pocałowaniem ręki - mówi p. Józef. - Był bardzo zdolnym pilotem i sympatycznym kolegą. Zginął mając zaledwie 32 lata - dodaje pilot J. Więcek, pracujący niegdyś z B. Arendarczykiem.

Piloci którzy znali Bogusława Arendarczyk: jego wujek kpt. lotnictwa cywilnego Józef Wójtowicz (po lewej) i Jan Więcek, który uczestniczył wraz z nim w lotach ratunkowych. Bogdan Gancarz /Foto Gość

Teren na obrzeżach parku przy dworze w Tomaszowicach udostępniony przez jego właściciela, znanego krakowskiego restauratora Ziyada Raoofa, jest od kilku lat głównym miejscem gdzie można zobaczyć bezpłatnie eksponaty z kolekcji Muzeum Ratownictwa w Krakowie. Są tutaj m.in. samochody strażackie, niektóre rzadkie i stare w tym samochodu Jelcz 315 M/Total zwany "Papieskim", używany m.in. przy zabezpieczaniu lądowisk śmigłowca Jana Pawła II w trakcie jego pielgrzymek do Krakowa. Stoi tam także kilka śmigłowców ratunkowych.

Muzeum powstało w 2005 r. przy Fundacji na Rzecz Ratownictwa Lotniczego im. Bogusława Arendarczyka i Janusza Rybickiego, powołanej w 1998 r. m.in. dla upamiętnienia pilotów którzy zginęli w Dolinie Olczyskiej. Funkcjonuje obecnie jako jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.