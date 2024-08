Na tarasie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu w niedzielny wieczór 11 sierpnia należał do Wojciecha Inglota, wirtuoza saksofonu. To właśnie dźwięki tego instrumentu ucieszyły publiczność. Dyrektor MCK Leszek Pustówka nie musiał specjalnie przedstawiać muzyka, który pochodzi z Krosna, a swoje korzenie artystyczne i rodzinne zapuścił już wiele lat temu w Nowym Targu, gdzie też jest pedagogiem w szkole muzycznej.

W ponadgodzinnym koncercie saksofonista przeniósł słuchaczy w piękną muzyczną perspektywę znanych i popularnych hitów, nigdy nie starzejących się, m.in. "Filds of Gold” Stinga czy "What a Wonderful World" Louisa Armstronga. Nie zabrakło też utworów do tańczenia czy nieco spokojniejszych, jak choćby świetne zaprezentowany utwór Chrisa de Burga "Lide in read”. Muzykowi towarzyszyły instrumentalne podkłady wszystkich utworów, do których dołożył swój saksofon. Co ciekawe niektóre nagrał kiedyś sam, np. do "Samby przed rozstaniem" Hanny Banaszak. Zabrał też widzów w rozmyślanie przy piosence "Ludzkie gadanie" Maryli Rodowicz. Było też kilka utworów filmowych.

Publiczność bardzo ciepło przyjęła cały repertuar zagrany przez Wojciecha Inglota, był nawet bis pomimo już dość zimnego wiatru, ale artysta potrafił bardzo rozgrzać serca publiczności.

Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu wraz z tamtejszymi władzami miasta zaprasza na XXII Jarmark Podhalański. Na scenie plenerowej na Rynku wystąpi m.in. zespół Dikanda. Do stolicy Podhala przyjedzie także Kayah. Wspomnianych artystów będzie można zobaczyć i usłyszeć w piątek 16 sierpnia.