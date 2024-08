Wszystko w ramach projektu "The Way", który stanowi serię innowacyjnych filmów VR 360°, prezentujących wybrane stacje drogi Chrystusa na Golgotę. Każdy odcinek to harmonijne połączenie sztuki, historii i duchowości, które przenosi widzów w mękę Jezusa. - Zakładając gogle, widzowie przenoszą się z zacienionej muzealnej sali prosto przed dzieła malarskie m.in. Caravaggia, Boscha czy Rublowa. Zetknięcie twarzą w twarz z ich artystycznymi interpretacjami drogi krzyżowej umożliwia niezwykłe głębokie doświadczenie duchowe - opisuje Małgorzata Balcerzak z krakowskiego Muzeum św. Jana Pawła II Wielkiego.

Dodaje, że taka idea była bliska św. Janowi Pawłowi II - poprzez piękno przekazywać duchowe treści. - To wyjątkowa odsłona nowej ewangelizacji, która - mamy nadzieję - trafi zwłaszcza do młodszych pokoleń. Chcemy wspierać wszystkich w odkrywaniu bogactwa naszego dziedzictwa kulturalnego, ukazując fundamenty europejskiej i polskiej kultury, które opierają się na wartościach chrześcijańskich - przekonuje.

Całe kilkunastominutowe doświadczenie potęgują muzyka i komentarz narratora, który dostępny jest także w języku angielskim, a wkrótce w hiszpańskim i włoskim. Wykorzystanie gogli VR gwarantuje unikatowe doświadczenie, pozwalające na głębokie zanurzenie się w kontekście historycznym i kulturowym męki Chrystusa, który zainspirował najważniejszych artystów.

Niezwykłą formę drogi krzyżowej można wzbogacić obejrzeniem eksponatów pasyjnych, które stanowią stały element wystawy w Muzeum św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie, a więc ekspozycją "Kim jest człowiek z Całunu?" czy różnymi krzyżami związanymi z postacią papieża Polaka, które znalazły się w muzealnych gablotach.

Więcej na ten temat można będzie przeczytać w "Gościu Krakowskim" nr 34 na 25 sierpnia.