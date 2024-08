Ponad 20 tys. osób zgromadziło się, by w niezwykłym klimacie, przy przepięknych aranżacjach muzycznych i wokalnych, oraz we wspólnej modlitwie wyrazić swoją wiarę. Setki podniesionych rąk, taneczne uwielbienie na widowni i przed sceną oraz łzy wzruszenia i niezwykła radość na twarzach zebranych - tak w skrócie można opisać to, co się działo podczas krakowskiej odsłony wydarzenia "Chwała Mu", które przygotowała Fundacja "Rozpal wiarę".

- Łączymy tutaj nową ewangelizację i działanie Ducha Świętego z bogactwem wiary wynikającym ze znanych hymnów czy słów ojców Kościoła. Dzielimy się swoimi świadectwami. Staramy się też, by nie było to jednorazowe odczucie mocy Boga i Kościoła. Dlatego podpowiadamy uczestnikom, do jakich wspólnot w swoich miejscach zamieszkania mogą się udać, by odkryte tutaj zapał i radość z zaufania Bogu nie zgasły - podkreślił Marcin Zieliński, prezes organizacji, który na Tauron Arenie poprowadził modlitwę o uzdrowienie.

Zarówno w sobotę, jak i niedzielę wydarzenie poprzedziły Msze św. odprawione w kościele św. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303. Gośćmi uwielbienia na Tauron Arenie byli zaś m.in. Gabi Gąsior, Melania Król, Maja Sowińska, Mate.O, Jan Smoczyński, Mateusz Ziółko, Agnieszka Musiał, chór dominikański oraz Orkiestra Kameralna "Aukso" z Tychów. - Jestem Bogu wdzięczny za to, co się tutaj dzieje. W atmosferze modlitwy wydarzają się prawdziwe cuda - czy to fizyczne, czy duchowe. Dla mnie, jako człowieka estrady, to wspaniała lekcja pokory i jasny drogowskaz na to, kim powinniśmy być względem Boga i drugiego człowieka - ocenił M. Ziółko.

Na krakowskim uwielbieniu nie zabrakło osób konsekrowanych, jak i świeckich - tak starszych, jak i rodzin z małymi dziećmi. Wszyscy przyznawali, że obecność tutaj będzie dla nich wyjątkowym umocnieniem na codzienne życie. - Troszkę bałam się, kiedy usłyszałam pierwsze słowa tradycyjnych utworów, takich jak "Ciebie, Boga, wysławiamy". Pomyślałam sobie, że to chyba nie przejdzie, że na takim spotkaniu ludzie chcą usłyszeć coś innego niż zwykłe kościelne pieśni. A tu okazało się, że jest w nich moc, którą można poczuć wyjątkowo, kiedy śpiewa je tyle osób zgromadzonych w przestrzeni publicznej - przyznała pani Sylwia, która do stolicy Małopolski przyjechała z Kielc.

Początki projektu "Chwała Mu" sięgają 2021 roku. Wtedy na kanale YouTube M. Zielińskiego zostało zrealizowanych 14 odcinków audio-wizualnych, opowiadających o wierze, nadziei i miłości oraz chęci otwarcia się na Boga poprzez modlitwę uwielbienia i pieśni pełne Ducha Świętego. W pomysł zaangażowało się 14 profesjonalnych zespołów muzycznych z całej Polski oraz 96 muzyków, a z uwagi na ponad 25 mln odsłon materiału organizatorzy postanowili kontynuować to dzieło.