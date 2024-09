Wróblówka koło Czarnego Dunajca. Pomaganie uskrzydla

Festyn charytatywny zaplanowano na stadionie sportowym we Wróblówce koło Czarnego Dunajca. Cały dochód z wydarzenia będzie przeznaczony na wsparcie Hospicjum "Pomorze dzieciom". Placówka pomaga najmłodszym pacjentom z całej Polski, a jej mottem są słowa "Nie możemy dołożyć dni do życia, dlatego dokładamy życia do dni".

- Wiadomość o nieuleczalnej chorobie dziecka, coraz częściej dotyka rodziców na terenie całej naszej ojczyzny. W takich chwilach i w obliczu tak wielkiego cierpienia, niezastąpione są odpowiednia opieka i wsparcie ze strony specjalistów oraz organizacji, które w sposób holistyczny podejmują trud zapewnienia godnej śmierci dzieciom, a także pomocy w przejściu przez ten trudny czas ich rodzicom. Takiego właśnie trudu podejmuje się hospicjum "Pomorze dzieciom" - podkreśla ks. Jakub Łabuz, współorganizator wydarzenia.

W programie festynu znajdą się: koncerty, występ iluzjonisty, przejażdżka amerykańskimi samochodami, loteria fantowa z cennymi nagrodami oraz przepyszne jedzenie i mnóstwo innych atrakcji dla najmłodszych.

Początek wspólnej zabawy w sobotę 7 września o godz. 11.