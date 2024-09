Zwiedzający mają możliwość zapoznania się z całym dorobkiem van Gogha, który był niezwykle płodnym artystą, malując ponad 2 tysiące dzieł w trakcie swojego krótkiego życia, czasami nawet po 3 obrazy dziennie. Jego prace obecnie należą do najbardziej cenionych na rynku sztuki, a zobaczenie ich wszystkich w jednym miejscu jest niemożliwe.

- Koncepcja multimedialnej wystawy poświęconej Vincentowi van Goghowi zrodziła się wraz z postępem technologicznym i powstaniem innowacyjnych metod prezentacji dzieł sztuki, w tym technologii immersji. Na naszej wystawie sztuka i technologia harmonijnie współgrają, tworząc zupełnie nowe doświadczenie artystyczne - podkreśla Ewa Król, rzecznik prasowy wystawy, którą można oglądać w krakowskim zabytkowym Hangarze Czyżyny już tylko do jutra, czyli do 8 września.

Ekspozycja ma wiele walorów edukacyjnych. Buduje więź między publicznością, a sztuką, umożliwiając unikalne i niezapomniane doświadczenia. - Dzięki tej wystawie sztuka staje się bardziej dostępna i zrozumiała dla szerokiego grona odbiorców, otwierając nowe horyzonty zarówno dla pasjonatów, jak i nowicjuszy. To fascynującą podróż przez świat sztuki i kultury - ocenia rzeczniczka.

Poprzez wirtualną rzeczywistość (VR) czy interaktywne narracje dźwiękowe zwiedzający mogą głębiej zanurzyć się w życie i dzieła van Gogha, odkrywając tajniki jego twórczości. Pozwala im to lepiej zrozumieć jego inspiracje i techniki, których używał.

Najważniejszą chyba część wystawy stanowi spektakl multimedialny, w którym dzieła van Gogha ożywają poprzez zaawansowaną technologię. Przez 45 minut monumentalne ekrany i podłogi prezentują - dzięki technologii Digital Art 360 - setki prac artysty. Wszystkiemu towarzyszy spokojna, relaksacyjną muzyka, w tym kompozycje takich mistrzów jak Chopin czy Beethoven.

W ostatnich tygodniach wystawy w Krakowie pojawiła się na niej nowość, czyli możliwość obejrzenia najbardziej znanej sypialni w historii sztuki, czyli pokoju w Żółtym Domu w Arles, którego artysta najpierw używał wyłącznie jako pracowni, ale ostatecznie uczynił go swoim domem i namalował tutaj wiele obrazów.

Vincent van Gogh to artysta doceniony dopiero po śmierci, który na przestrzeni ostatnich lat swojego życia namalował ponad 2000 obrazów oraz napisał ponad 600 listów. Do dziś znajdują się one w zbiorach największych i najważniejszych muzeów, galerii i kolekcjonerów na całym globie. Wśród jego prac nie można nie wymieć choćby "Słoneczników" czy "Gwiaździstej nocy nad Rodanem". Szczegółowe informacje o ekspozycji dostępne są na www.wystawavangogh.pl.