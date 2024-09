Jak zauważa o. Tarsycjusz Bukowski OFM, rzecznik prasowy miejsca, tak liczna obecność na dróżkach kalwaryjskich na porannym nabożeństwie Drogi Krzyżowej świadczy o wielkiej potrzebie Boga w życiu człowieka. - Tutaj znajduje się rezerwuar wiary, nadziei i miłości. Często potrzebujemy nabrać sił do codziennego ziemskiego pielgrzymowania, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. A co doda ich bardziej, niż modlitwa we wspólnocie rodzin, dla których Ewangelia jest drogowskazem każdego dnia? - podkreśla.

Przypomina też, że tegorocznemu rodzinnemu pielgrzymowaniu do Kalwarii Zebrzydowskiej patronuje hasło "Maryja, Matka Pięknej Miłości". - To Matka Boża uczy nas najprawdziwszej miłości. Tego jak bardzo potrzeba żyć blisko Jezusa, przede wszystkim w środowiskach rodzinnych. Bo życie bez Boga jest pustką i chaosem - wyjaśnia.

Pątnicy dopowiadają, że dla wielu z nich rodzinne pielgrzymowanie do kalwaryjskiego sanktuarium pasyjno-maryjnego to już tradycja. - Jesteśmy tu co roku od 15 lat. Staramy się być zawsze wielopokoleniowo, zarówno z dziećmi, jak i z wnukami. Chcemy pokazywać młodszym pokoleniom, że wiara w Boga jest radością i źródłem nadziei na przyszłość - zauważa pani Barbara z Kaszowa.

Z kolei pani Maria z Nowego Targu przyznaje, że rodzinny przyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej na początku września to bardzo duże wsparcie duchowe. - W dzisiejszych czasach zbudowanie stabilnej i opartej na wzajemnym zaufanie i miłości rodziny to niełatwe wyzwanie. Widok tylu osób, które wyznają wspólne wartości na pewno jest wyjątkowym świadectwem i umocnieniem - ocenia.

Jak co roku, uroczystości rozpoczęło nabożeństwo Drogi Krzyżowej przy stacji "U Piłata". Tym razem poruszające rozważania przygotowali Anna i Michał Tempińscy.

"Wyobraź sobie, że w Twoim życiu pojawia się nowy trud. Coś, co zmienia Twoją codzienność, zaburza naturalną równowagę. Próbujesz jakoś to wszystko na nowo ogarnąć i dostosować się, po krótkiej chwili upadasz, widzisz, że już na starcie ponosisz porażkę. Jezu wspieraj mnie, gdy jestem na początku, gdy wszystko jest dla mnie nieznane, gdy w moim życiu panuje chaos. Daj mi akceptację i siłę by iść, gdy tylko chcę się zatrzymać, gdy szukam za wszelką cenę ucieczki od trudów" - brzmiał fragment rozważań przy stacji III.

Po Drodze Krzyżowej i krótkiej przerwie rozpoczęła się Msza św., która została odprawiona w intencji rodzin i małżeństw archidiecezji. Przy ołtarzu polowym przewodniczył jej abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.