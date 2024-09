Maryja to najwyższy wzór dobroci

Jego słów słuchało aż 85 tys. wiernych.

Odwołując się do tegorocznego hasła pielgrzymki, czyli słów "Maryja, Matka pięknej miłości", metropolita krakowski przypomniał powiązania piękna i dobra, które zaczęły się od czasów starożytnych filozofów greckich. Wskazał przy tym, że pełnię zrozumienia piękna i dobra dało jednak dopiero chrześcijaństwo, która miłością nazywa Boga.

- Jeśli Bóg w swej istocie jest miłością, to znaczy, że jest najwyższym dobrem, a także nieskończonym pięknem - mówił arcybiskup dodając, że Jezus Chrystus jest najwyższym na świecie urzeczywistnieniem dobra i piękna, co najdoskonalej wyraziło się w Jego miłosierdziu.

Zwrócił też uwagę, na piękno Maryi, zauważając, że kalwaryjski wizerunek Matki Bożej namalowany jest w typie Eleusy, czyli czułej matki przytulającej policzek do policzka swojego synka. Ocenił, że Maryja "pokazywała sobą jak pięknie należy kochać Boga, jak pięknie należy kochać drugiego człowieka, jak pięknie należy kochać Kościół" i dlatego jest najwyższym wzorem piękna i dobroci.

- Kto trwa w Bogu, który jest miłością i pięknem najwyższym, trwa w miłości i pięknie mimo swego przemijania. Co więcej, jego życie nieustannie się coraz bardziej daje przeniknąć przez piękno dobroci Jego serca - mówił także metropolita.

Małżeństwo i rodzinę nazwał świętymi, pięknymi i fundamentalnymi instytucjami chrześcijańskimi. - Tak długo istnieć, jak kochać. Tak długo kochać, jak istnieć. Obejmując swoją miłością innych, a przede wszystkim znajdując swój fundament dla istnienia i miłości w Tym, który jest samym Istnieniem i samą Miłością - doradził zebranym rodzinom, przywołując słowa dramatu Karola Wojtyły „"Przed sklepem jubilera".

Przed rozesłaniem metropolita pobłogosławił ziarno na zasiew. - Jest nas dzisiaj bardzo dużo, za co wszyscy jesteśmy wdzięczni, że w tych współczesnych wyzwaniach świata, pośród tylu zagrożeń odnoszących się i do małżeństwa, i do rodziny, przyszliście tutaj przed oblicze pięknej Matki, naszej Matki i Królowej - Pani Kalwaryjskiej, by prosić dla siebie, dla innych o piękną miłość. Na pewno was wysłucha. A wy nie ustawajcie także w swoich modlitwach za siebie, za inne rodziny, za całą naszą ojczyznę. Niech będzie silna piękną miłością - powiedział na zakończenie abp Jędraszewski.