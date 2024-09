W niedzielę 8 września w ogrodach plebańskich parafii św. Katarzyny w Nowym Targu odbył się jubileusz 25-lecia wspólnoty Dziewiczy Orszak Baranka. - Te lata to całkiem DOB-ra historia, bardzo ważna dla wielu. To historia początków wielu inicjatyw i istotnych relacji - opowiadał z plenerowej sceny Szymon Polański, jeden z założycieli DOB. Wokół niego zgromadziły się osoby, które sięgały do pamięci i przypominały cenne wydarzenia z życia wspólnoty. Wpisała się ona już na stałe w chrześcijański obraz stolicy Podhala i nie tylko, organizując np. cykliczne wieczory uwielbienia w kościele św. Katarzyny, warsztaty, rekolekcje.

Na wszystkich członków DOB i ich rodzin, a także sympatyków, czekały obficie zastawiony stół, grill i zabawy dla najmłodszych.

Od początku swoje miejsce wspólnota DOB znalazła w pomieszczeniach parafii św. Katarzyny, jeszcze za czasów proboszcza ks. prał. Mieczysława Łukaszczyka. Inni duszpasterze też patrzyli życzliwym okiem na działalność DOB, m.in. proboszcz ks. Marian Wanat i obecny proboszcz ks. Zbigniew Płachta.

Osoby tworzące DOB przed laty współtworzyły Ruch Światło-Życie i były muzykami na powstającej scenie muzyki chrześcijańskiej.