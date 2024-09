Pokaz filmowy wesprze zbiórkę dla powodzian

Cały dochód z pokazu zostanie przekazany na zbiórkę krakowskiej Caritas dla powodzian. - Z inicjatywą zgłosiło się do nas kino Kijów i bez wahania się zgodziliśmy na wzięcie w niej udziału - mówi Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film, który jest dystrybutorem filmu. - Cieszymy się, że możemy wesprzeć tych, którzy ucierpieli w wyniku powodzi. Wszystkich widzów zachęcamy do wzięcia udziału w tym szlachetnym wydarzeniu. "Największy dar" to film o bardzo pięknym i wartościowym przesłaniu. Już teraz chcę podziękować każdemu, kto weźmie udział w seansie. Nasz wspólny dar serca ma szansę być małą cegiełką dobra dla tych, którzy stracili tak wiele - podkreśla P. Wręźlewicz.

Seans zaplanowano na 25 września o godz. 18. - Zapraszamy wszystkich, którzy lubią dobre i wartościowe kino i mają otwarte serca na ludzie w potrzebie. Niech to będzie wieczór pełen emocji i dobra - zachęca P. Wręźlewicz.

"Największy dar" to film Juana Manuela Cotela o potędze przebaczenia i pojednania, który łączy w sobie elementy dramatu i głębokiego przesłania. Składa się z kilku wątków opowiadających historie osób, które stają przed wyborem: zemsta czy przebaczenie? Obraz ten wzbudza emocje i skłania do refleksji nad istotą przebaczenia, które często okazuje się kluczowym elementem w procesie uzdrawiania relacji międzyludzkich.

Cegiełki na pokaz specjalny filmu "Największy dar" są do kupienia w kasie kina Kijów oraz na jego stronie internetowej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.kijow.pl/najwiekszy-dar/. Warto dodać, że we wspomnianym kinie działa również punkt zbiórki - można do niego przynieść produkty, które przekazane zostaną do miejskiego magazynu.