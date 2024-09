Koncert prowadził Jacek Sowa, który zapowiadał poszczególnych artystów występujących na scenie Miejskiego Centrum Kultury. Przed publicznością zaprezentowały się nowotarskie chóry - Gorce i Echo Gorczańskie, dzieci i młodzież z Septymy, uczniowie i absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu.

Jedną z pomysłodawczyń wydarzenia była prezes Miejskiego Chóru Gorce Maria Słowakiewicz. Współorganizatorami koncertu był Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe. Młodzież z grupy wolontariatu z nowotarskiego Liceum Seweryna Goszczyńskiego zbierała datki do puszek, zostały one już przekazane do Fundacji im. Adama Worwy i trafią do mieszkańców Dolnego Śląska poszkodowanych w ostatniej powodzi.

- Składam wielkie wyrazy podziękowania dla wszystkich ludzi dobrych serc, których u nas na szczęście nie brakuje. Kieruję słowa wdzięczności do pomysłodawców, organizatorów, wykonawców i publiczności - mówił Robert Furca, wicestarosta powiatu nowotarskiego.

Górale z różnych miejscowości i samorządy z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego zaangażowali się w pomoc na rzecz osób poszkodowanych w ostatniej powodzi. Pierwsze transporty m.in. z żywnością dotarły już na Dolny Śląsk.