Jubileusz Festiwalu KultURO

Pomysłodawcą Festiwalu KultURO jest prof. Piotr Chłosta, kierownik Kliniki i Katedry Urologii UJ CM, światowy specjalista w dziedzinie urologii - Naszym zamysłem jest szerzenie świadomości i wiedzy, by w populacji pozornie zdrowej, wykryć chorobę na takim stopniu zaawansowania czy złośliwości, który można wyeliminować z intencją całkowitego wyleczenia, przy zastosowaniu mniej inwazyjnych form terapii - tłumaczy.

Dodaje, że wszystkie poprzednie edycje festiwalu udowodniły, że jest on niezwykle potrzebny. Spośród całej populacji, która się z nim zetknęła, u około 30% osób wykryto schorzenia, które wymagały interwencji lekarskiej.

Hasłem tegorocznego wydarzenia są słowa: "Zacznij od siebie!". - Podkreślają one znaczenie równowagi między troską o innych, a troską o siebie. Chcemy zachęcić, zwłaszcza mężczyzn, bo niestety mają oni z tym większy problem niż kobiety, by nie bali się zbadać. Bo skoro raz w roku robią przegląd samochody, który uwielbiają, to podobnie powinni się zachowywać względem samych siebie. Wizyta u urologa to naprawdę nie wstyd - mówi prof. Chłosta, dopowiadając, że troska o siebie nie jest egoizmem, lecz fundamentem, na którym buduje się zdrowe relacje z innymi i efektywnie funkcjonuje w codzienności.

Jubileuszowy Festiwal KultURO rozpoczął koncert inaugurujący w Fortach Kleparz. Na koncercie wystąpili m.in. Marek Piekarczyk, Janusz Grzywacz, Krzysztof Ścierański, prof. Piotr Chłosta, Sztywny Pal Azji czy Trzynasta w Samo Południe. - Cieszę się, że mogę muzycznie dać sygnał ludziom, by zadbali o siebie pod kątem urologicznym. Mam niestety wielu przyjaciół, zazwyczaj mężczyzn, którzy zmarli na raka prostaty lub inne schorzenia urologiczne. Zabrakło badań, zabrakło motywacji. Dlatego tu jestem i chcę to zmieniać. By każdy miał szansę - podkreśla Marek Piekarczyk.

Festiwal KultURO będzie trwał do grudnia pod patronatem miasta Krakowa, które staje się w tym czasie najzdrowszym pod kątem urologicznym miastem na świecie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.kulturo.eu.

Jednym z jego istotniejszych elementów są dni otwarte w krakowskich szpitalach, na które można rejestrować się już od poniedziałku, 23 września. Odbędą się one: 28 września w Szpitalu Uniwersyteckim, 12 października w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza oraz Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera, 30 października w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego i 23 listopada w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ.

Wśród aktywności wydarzenia wymienić można jeszcze konkurs muzyczny dla przedszkolaków pt. "Wyśpiewaj zdrowie", konkurs poetycki dla seniorów zatytułowany „Szlachetne zdrowie…”, działalność specjalnej linii urologicznej, debatę "Zdrowie - dezinformacja i szarlataneria" oraz seminarium dla lekarzy, które poprowadzą wykwalifikowani specjaliści z zakresu urologii, ginekologii, fizjoterapii i psychologii.