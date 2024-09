Ze średniowieczem za pan brat

Grupy rekonstrukcyjne z tej epoki zaprezentują broń, sposoby walki, rzemiosło, kuchnię i zwyczaje tamtych czasów. Tradycyjnie w programie pojawią się nawiązania do trzech rocznic zdecydowanie bliższych współczesności - 80. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego oraz bitwy pod Monte Cassino, a także udziału polskich spadochroniarzy w bitwie pod Arnhem.

Muzycznym punktem programu, który połączy wspomnienia obchodzonych rocznic, będzie koncert Chóru Środowiska Akademickiego Krakowa "Agricola" - "Z pieśnią przez wieki", podczas którego zostaną wykonane m.in. piosenki z powstania warszawskiego oraz "Czerwone maki na Monte Cassino". To wydarzenie będzie mieć miejsce w niedzielę 29 września na dziedzińcu zamkowym w Niepołomicach o godz. 19.

Niezwykle interesująco zapowiadają się pokazy i warsztaty średniowiecznych tańców dworskich i plebejskich oraz warsztaty wikliniarskie i średniowiecznej kaligrafii. Natomiast w okolicach zamku niepołomickiego i na błoniach będzie można oglądać rekonstrukcje potyczek średniowiecznego rycerstwa. - Pola Chwały to bardzo żywe i namacalne spotkanie z historią, którą można zobaczyć z bliska, a nawet dotknąć, tak jak oglądane i dotykane są mundury i broń rekonstruktorów. To autentyczna pasja ludzi, którzy tworzą to wydarzenie. Buduje to specyficzny klimat imprezy, pełen bardzo pozytywnych emocji i interesującej wiedzy, którą wszyscy uczestnicy chętnie się dzielą - mówi Paweł Czerenko, współorganizator wydarzenia.

Dziedziniec Zamku Królewskiego stanie się wszechnicą wiedzy o historii Niepołomic i kulturze późnego średniowiecza. - Na ustawionej na nim scenie będzie można wysłuchać prezentacji o dziejach niepołomickiego zamku i kościoła oraz ważnego portu solnego, który tutaj funkcjonował w XVIII i XIX w., czy o historii pobliskiego klasztoru benedyktynek w Staniątkach - wymienia P. Czerenko.

Nową przestrzenią, w której będą się rozgrywać bardzo ciekawe aktywności tegorocznych Pól Chwały, jest niedawno otwarta Piekarnia Sztuki, umiejscowiona właśnie w zaadaptowanym i powiększonym budynku dawnej piekarni. Będą tam prowadzone warsztaty wikliniarskie, malarskie dla dzieci oraz niezwykle ciekawe warsztaty średniowiecznej kaligrafii. Z kolei dla amatorów gier wojennych i tych, którzy chcieliby je poznać, odbędzie się Gala 50-lecia Wargamingu.

Od kilku lat imprezie towarzyszy także konferencja naukowa. W tym roku jej tematem będzie "Wojna a religijność i świat nadprzyrodzony na przestrzeni wieków". Wiele atrakcji, prezentacji i warsztatów zostało przygotowanych dla dzieci - tradycyjnie będzie można zobaczyć i zagrać w gry planszowe, figurkowe i wielkoformatowe, te ostatnie przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej i Kopalnię Soli w Wieliczce. - Każdy znajdzie tu coś dla siebie. A widok ludzi w strojach z różnych epok, przechadzających się lub maszerujących ulicami współczesnych Niepołomic, jest wyjątkowy i po prostu trzeba to zobaczyć - podsumowuje P. Czerenko.

Pola Chwały od początku są organizowane przez miłośników historii i wojskowości, których pasje realizują się na różne sposoby. Jedni z nich odtwarzają historyczne oddziały wojskowe, szyją mundury i rekonstruują bitwy, inni robią to samo w skali makiety, a jeszcze inni - na planszach do gry.

Niepołomice na trzy dni staną się wielkim, kolorowym i wielonarodowym garnizonem, a na jego ulicach można spotkać rycerzy i żołnierzy z różnych epok i krajów oraz wozy bojowe, które zwykle możemy podziwiać jedynie w muzeach. Impreza obejmie całe centrum Niepołomic, ogniskując się w najciekawszych punktach miasta. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.polachwaly.pl.