W tym roku wydarzenie jest poświęcone głównie późnemu średniowieczu. Zostaną przedstawione broń, sposoby walki, rzemiosło, kuchnia i zwyczaje tamtych czasów. Ale nie tylko ich. - Zajmujemy się odtwarzaniem historii komandosów Rogersa z okresu wojny siedmioletniej w Ameryce Północnej. Była to wojna Brytyjczyków z Francuzami i Indianami. Odpowiada to czasom z filmu "Ostatni Mohikanin". Cieszę się, że przez trzy najbliższe dni będziemy mogli się spotkać z innymi pasjonatami przypominania wydarzeń historycznych - opowiada pan Michał.

Pola Chwały od początku są organizowane przez miłośników historii i wojskowości, którzy pasje realizują na różne sposoby. Jedni z nich odtwarzają historyczne oddziały wojskowe, szyją mundury i rekonstruują bitwy, inni robią to samo w skali makiety, a jeszcze inni na planszach do gry. - Bardzo lubimy potyczki karciane. Myślę, że mogą dawać tyle samo emocji, co starcia w realnym świecie z pięknymi kostiumami i bronią. A z roku na rok widzimy, że coraz więcej osób przyjeżdża tutaj i łapie bakcyla na planszówki historyczne. Zainteresowanie jest coraz większe - zauważa pan Piotr, który z kolegami całe piątkowe popołudnie spędził za stołem z grami.

Tradycyjnie w programie pojawią się nawiązania do współczesności - w tym roku do 80. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, bitwy pod Monte Cassino oraz udziału polskiego wojska w bitwie pod Arnhem. Muzycznym punktem programu, który połączy wspomnienia obchodzonych rocznic będzie dzisiejszy wieczorny koncert Chóru Agricola „Z pieśnią przez wieki”.

Niezwykle interesująco zapowiadają się pokazy i warsztaty średniowiecznych tańców dworskich i plebejskich oraz warsztaty wikliniarskie i średniowiecznej kaligrafii. Natomiast w okolicach zamku niepołomickiego i na błoniach będzie można oglądać rekonstrukcje potyczek średniowiecznego rycerstwa.

Od kilku lat imprezie towarzyszy także konferencja naukowa. W tym roku jej tematem będzie "Wojna a religijność i świat nadprzyrodzony na przestrzeni wieków". Wiele atrakcji, prezentacji i warsztatów zostało przygotowanych dla dzieci - tradycyjnie będzie można zobaczyć i zagrać w gry planszowe, figurkowe i wielkoformatowe. - Zachęcamy, by przyjechać w ten weekend do Niepołomic, na ulicach których można spotkać rycerzy i żołnierzy z różnych epok i krajów, jak i ich oręż, który zazwyczaj można obejrzeć tylko w muzeach. Taka niezwykła podróż w przeszłość będzie na pewno super pomysłem na spędzenie weekendu - mówi Paweł Czerenko, współorganizator wydarzenia.

Szczegółowe informacje oraz plan wydarzenia dostępne są na stronie www.polachwaly.pl.

