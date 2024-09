Krzeszowice. 150 lat od konsekracji świątyni parafialnej

Metropolita krakowski wspomniał w kazaniu o ofiarnym znaczeniu krzyża i ołtarza. - Łączą się nierozerwalnie ze sobą i stąd tak bardzo często w kościołach katolickich tuż przy ołtarzu stoi krzyż. Tworzą jedność, jedność tej wspaniałej ofiary, poprzez którą Boży Syn na zawsze pojednał nas z Ojcem - mówił abp. Jędraszewski. Wyjaśniał także znaczenie służby, jaką winien człowiek Bogu. - Służyć Bogu w sposób rozumny, to znaczy ofiarować siebie świadomie Bogu za zbawienie świata. Łączyć siebie i swoje dobre czyny z ofiarą Chrystusa - wspomniał metropolita. - Ilekroć będziemy przychodzili na Eucharystię, ilekroć będziemy korzystali z owoców męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, ilekroć będziemy blisko tego świętego miejsca, tylekroć w sposób szczególny mamy się modlić o to, abyśmy dzięki łasce Ducha Świętego sami mogli stać się miłą Bogu ofiarą za zbawienie świata - dodał arcybiskup.

Proboszcz parafii ks. Bogdan Sarniak zapewnił, że wspólnota parafialna będzie się codziennie gromadziła przy nowym ołtarzu, gdzie będzie ponawiana Ofiara Chrystusa.

Parafia jest znacznie starsza od obecnego kościoła. - Powstała w I połowie XIV wieku. Wybudowano świątynię drewnianą, która dotrwała do 1829 r. gdy hr. Artur Potocki, właściciel Krzeszowic i kolator świątyni, nakazał jej zburzenie z powodu zdezelowania. Przystąpiono do prac projektowych kościoła murowanego. Na czas budowy nowego kościoła wzniesiono kaplicę drewnianą projektu Wilhelma Hofbauera. Sama świątynia została zaś zaprojektowana we wchodzącym wówczas w modę stylu neogotyckim przez berlińskiego architekta Karla Friedricha Schinkla. Jej mury zewnętrzne ukończono w 1844 r. lecz wyposażanie wnętrza trwało do 1872, zaś konsekracja kanoniczna której rocznicę teraz obchodzimy, odbyła się dopiero w 1874 r. - mówi Jarosław Kazubowski, krakowski historyk sztuki i publicysta. - Niektóre elementy wnętrza świątyni mają starszą metrykę niż ona sama. W ołtarzu głównym umieszczono obraz "Pokłon Trzech Króli", który namalował w 1596 r. włoski malarz Santi di Tito. Był to florencki zakup Potockich. Jest także piętnastowieczna figura Chrystusa ze starego kościoła i dwa siedemnastowieczne obrazy: Świętej Rodziny, znajdujący się niegdyś w kaplicy zamku Tenczyn w pobliskim Rudnie i Matki Bożej Lekarki Chrześcijańskiej - dodaje J. Kazubowski.

Warto dodać, że w podziemiach świątyni znajduje się krypta grobowa zmarłych członków krzeszowickiej linii rodziny Potockich.

W parafii istnieją rozmaite grupy m.in. służba liturgiczna, Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, Żywy Różaniec i chór męski "Akord", dyrygowany przez organistę Grzegorza Klimczaka, który w uznaniu swej 25-letniej służby w parafii, został odznaczony przez metropolitę złotym medalem św. Jana Pawła II za zasługi dla archidiecezji krakowskiej.

Ważnym rysem parafii krzeszowickiej jest coroczne goszczenie u siebie pielgrzymów VI wspólnoty Pieszej Pielgrzymi Krakowskiej zmierzających ku Jasnej Górze. Wieloletnim przewodnikiem tej wspólnoty był, przed objęciem probostwa krzeszowickiego, ks. Sarniak. Kilka lat temu do dotychczasowego składu VI wspólnoty, dołączyli pielgrzymi z dekanatu krzeszowickiego.

W związku ze swym jubileuszem parafia została uhonorowana przez władze samorządowe województwa małopolskiego złotym medalem Polonia Minor.