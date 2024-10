Festiwal, czyli coroczne krakowskie święto gospel, pod Wawel zawsze przyciąga nie tylko pasjonatów tej muzyki i prawdziwych zawodowców, ale i amatorów, którzy właśnie podjęli decyzję, że chcą poznać tajniki gospel i nauczyć się profesjonalnie śpiewać. Zapisując się na warsztaty, pewnie nawet nie przypuszczają, że podczas koncertu finałowego zaśpiewają tak, jakby gospel uczyli się od kołyski i mieli go we krwi...

- W tym roku dla uczestników festiwalu przygotowaliśmy 7 wydarzeń. Zaczniemy w sobotę od wielkiej wokalnej uczty na same głosy, czyli od Warsztatów A Cappella, które w niedzielę 13 października (godz. 18.45, bazylika na Skałce, wstęp wolny) podsumuje Koncert A Cappella, a wszystko to poprowadzi krakowski dyrygent Miłosz Konarski - zapowiada Anita Górska ze Stowarzyszenia "Gospel" w Krakowie, organizatora festiwalu. - To będzie koncert bez instrumentów, tylko same głosy, harmonia, rezonans, pogłos i słowo Boże. Będzie to wieczór pełen nie tylko muzyki, ale przede wszystkim modlitwy - dodaje Anita.

Miejsca na warsztaty nazwane Indywidualnymi Konsultacjami Wokalnymi z Tyree Morrisem zapełniły się w mgnieniu oka, więc wszyscy, którzy chcieli z nich skorzystać, ale przespali czas zapisów, muszą poczekać rok na następne.

Gospel to pasja i styl życia. Monika Łącka /Foto Gość

Tyree Morrisa będzie jedna można posłuchać na żywo podczas koncertu, na którym zaśpiewa razem z zespołem HOW (Hearts of Worship). Koncert odbędzie się w środę 16 października o godz. 19 w klubie Poczta Główna. - Ten wieczór już dziś możemy nazwać gospelowym wulkanem energii! Warto z nami być, bo Tyree Morris i Hearts of Worship byli wiele razy nagradzani za swoje muzyczne osiągnięcia i wyjątkowe brzmienie będące nieoczywistą i oryginalną mieszanką wpływów artystycznych - zachęca A. Górska.

W piątek 18 października rozpoczną się warsztaty dla solistów, a w sobotę - kultowe, 26. już Warsztaty Gospel w Krakowie, które zakończą się w niedzielę 20 października wielkim koncertem finałowym, który o godz. 18 rozpocznie się w hali Cracovii (al. Focha 40). - Na jednej scenie wystąpi prawie 300 osób, a tematem przewodnim koncertu będą radość, zabawa oraz wdzięczność za dobro, jakiego doświadczamy w życiu, za nasze życie i za to, że jesteśmy kochani przez Boga - zapowiada A. Górska.

Szczegółowe informacje o festiwalu i biletach na niektóre wydarzenia można znaleźć na www.7xgospel.pl.