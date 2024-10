Ta bardzo ważna deklaracja z ust burmistrza Ratułowskiego padła w czasie gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 16 października w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku. - Pamiętajmy, że ostatnie zdanie należy do organu prowadzącego placówki edukacyjne. Mogę z całą odpowiedzialnością zapewnić, że na terenie miasta i gminy Czarny Dunajec katecheza będzie odbywać się normalnie w szkole - zaznaczył.

Uczestnicy gminnych obchodów Dnia Nauczyciela spotkali się najpierw na Mszy św. w Piekielniku. Modlitwie przewodniczyli proboszcz ks. Zygmunt Hopciaś i jego poprzednik ks. prał. Stanisław Krupa. - Szkoła ma przede wszystkim zadanie dążenia do prawdy, a tą prawdą jest Stwórca. Nauka idzie przecież w parze z religią -zaznaczył ks. Hopciaś. Mówił o przywiązaniu do wartości związanych z kulturą regionalną, małą ojczyzną. - To kolejna ważna sprawa w edukacji, w kształtowaniu młodych ludzi. Bardzo wszystkim wam, drodzy nauczyciele, dziękuję za podejmowany trud w tej niełatwej drodze nauki naszych dzieci i młodzieży - dodał.

W budynku SP w Piekielniku odbyła się druga część uroczystości. Gości przywitał dyrektor Bogdan Tyrybon. Obchody Dnia Nauczyciela były połączone z jubileuszem 40-lecia szkoły. Nie zabrakło ciekawego programu artystycznego, nuty regionalnej i życzeń od gości.

Iwona Wontorczyk, dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu, wraz z burmistrzem Ratułowskim wręczyli nauczycielom i dyrektorom nagrody z okazji Dnia Nauczyciela. Pamiętali także o tych dyrektorach, dla których Czarny Dunajec nie jest organem prowadzącym, a placówki przez nich kierowane są na terenie tego właśnie samorządu.