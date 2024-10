Od razu uspokajamy czytelników. Ognia nie było, a dym pochodził ze strażackich dymiarek. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej odbywali w kościele Bożego Ciała ćwiczenia. Pożar był symulowany, ale akcja strażaków taka sama, jak w czasie prawdziwego zagrożenia.

Użyto aparatów powietrznych do przebywania strażaków w strefie zadymienia, rozwinięto linie gaśnicze (tyle, że beż podawania wody do wnętrza kościoła, ale już z wysięgnika lano wodę na dach i ścianę wieży bez taryfy ulgowej), ewakuowano rannych pozorantów i udzielano im pomocy przez ratowników medycznych, zabezpieczano i wynoszono ze strefy niebezpiecznej sprzęty liturgiczne i obiekty sztuki sakralnej. Przećwiczono także wjazd wysięgnikiem do okna wieży i ewakuację stamtąd człowieka. Strażacy szczegółowo przeszukali wnętrze bazyliki w tym jej zakamarki, nie używane na co dzień klatki schodowe i pomieszczenia. Niczego nie pozostawiono przypadkowi.

W ćwiczeniu wzięło udział ok. 40. strażaków, dwa wozy z wysięgnikami, auta dowodzenia, karetki pogotowia i standardowe wozy bojowe straży. - To były tylko ćwiczenia, ale w sytuacjach wystąpienia konfliktów zbrojnych, powinniśmy wiedzieć, jak się zachować. W szczególności dotyczy to zarządców obiektów sakralnych, a tych mamy w Krakowie całkiem sporo - powiedział po akcji starszy kapitan Bartłomiej Rosiek, rzecznik krakowskiej straży pożarnej.