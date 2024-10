W środę w należącym do sióstr norbertanek kościele pw. św. Jana Chrzciciela na krakowskim Zwierzyńcu, od II połowy XII wieku świątyni parafialnej parafii Najświętszego Salwatora na krakowskim Zwierzyńcu, której proboszczem w latach 1975-2005 był zmarły kapłan, odprawiono żałobną Mszę św. przy jego trumnie. Mszy przewodniczył abp Marek Jędraszewski.

Zmarłego wspominał w kazaniu ks. Stefan Misiniec, jego przyjaciel i następca na probostwie.

- Wszyscy znający księdza infułata pamiętają, że cechowała go wielka pogoda ducha. Cechowała go życzliwość dla wszystkich ludzi, ale i umiejętność wsłuchiwania się w nich z wyjątkową cierpliwością - powiedział. - W bezpośrednich rozmowach pomógł wielu zbliżyć się do Pana Boga. Wiele osób otrzymało dobrą radę, a nawet pomoc w zwykłych sprawach egzystencjalnych. Był kapłanem w codziennej, kapłańskiej posłudze. Patrząc na niego z bliska przez jakiś czas, mógłbym postawić go za wzór. Był przy ołtarzu, kiedy trzeba, w konfesjonale, w kancelarii parafialnej, zawsze dostępny - wyliczał ks. Misiniec.

Przypomniał, że mieszkający przy parafii bp Albin Małysiak (1917-2011) wspomniał kiedyś ks. Bryle, że chciałby być pochowany obok niego. "Ludzie będą przychodzić do Twojego grobu, bo Cię kochają a gdyby o mnie zapomnieli, to sobie przypomną i pomodlą się wtedy również za mnie" - powiedział mu biskup. – Jutro to się spełni – zaznaczył kaznodzieja. - Będziemy się nadal modlić z ufnością do Matki Bożej, która chroniła go na ścieżkach życia, zwłaszcza w sędziwym wieku i prowadziła złotym, słonecznym szlakiem polskiej jesieni do nieba na spotkanie z Bogiem, któremu ksiądz infułat Jerzy Bryła służył codziennie z oddaniem - powiedział ks. Misiniec.

Pogrzebowa Msza św. w kościele św. Jana Chrzciciela, której będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, rozpocznie się we czwartek 24 października o godz. 12. O godz. 11.45 na dziedzińcu przy kościele zostanie wyświetlony film dokumentalny „Wzór kapłana” przedstawiający postać ks. Bryły. Po Eucharystii kondukt żałobny uda się na cmentarz Salwatorski, gdzie będą miały miejsce obrzędy złożenia ciała do grobu. Przy kościele i na cmentarzu będą zbierane do puszek datki na rzecz Polskiego Związku Głuchych. Ks. Bryła był w 1958 r. prekursorem nowoczesnego duszpasterstwa osób głuchych w archidiecezji krakowskiej.

