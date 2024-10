Od rana tysiące gości, wśród których przeważała młodzież szturmowały stoiska targowe. - Patrząc na tak wielu młodych, cisną się na usta słowa - Jeszcze książka nie zginęła! - mówi Jarosław Kazubowski, krakowski historyk sztuki i publicysta, szukający na targach publikacji którymi mógłby uzupełnić swą wielotysięczną bibliotekę.

Wydawnictwo AA przywiozło na targi komiksową wersję opowieści o biblijnym Hiobie. Autorami rysunków są Ben Avery i Jeff Slemons. Jezuickie wydawnictwo WAM prezentuje z kolei wywiad rzekę Piotra Kosiarskiego z nowym biskupem diecezji sosnowieckiej Arturem Ważnym "Bóg odrzuconych. Rozmowy o Kościele, wykluczeniu i pokonywaniu barier".

Na stoisku franciszkańskiego wydawnictwa Bratni Zew można było dziś spotkać Ewę Dmowską, autorkę powieści "Martwy za dnia". Książka należy do gatunku thrillerów chrześcijańskich łączącego "dreszczowiec" z elementami religijnymi. - Pomysł na takie ujęcie tematu, pierwsze na gruncie polskim, przyszedł z mej głowy i serca. Czytelnik znajdzie w mojej książce odpowiedzi na trudne pytania. Wiktoria, bohaterka powieści, toczy walkę z Senną Marą, która przejmuje kontrolę nad jej życiem codziennym. Wtedy na scenę wchodzi...Pan Bóg. Ona zaczyna się nawracać i uzyskuje jego wsparcie w walce - mówi autorka. Książka była już omawiana na łamach "Gościa Niedzielnego".

Sam "Gość" miał zaś, jak co roku, swoje stoisko targowe. Prócz bieżących numerów tygodnika i "Małego Gościa", prezentowano także nowości książkowe m.in. "Boża renowacja. Jak tchnąć nowe życie w parafię?" ks. Jamesa Mallona oraz "Bóg na logikę. Rozmowy w zasięgu rozumu" Jacka Wojtysiaka i Piotra Sachy.

Czytelników którzy chcą poznać nowe ruchy religijne, może zainteresować książka Joanny Bątkiewicz - Brożek "Wojownicy Maryi. Rycerze Apokalipsy. Historia i teraźniejszość" opublikowana przez wydawnictwo Esprit. - Książka przedstawia fenomen założonego w 2016 r. przez salezjanina ks. Dominika Chmielewskiego ruchu Wojowników Maryi - liczącego obecnie 10 tys. mężczyzn, którzy zawierzyli swe życie Matce Bożej. Autorka pracowała nad książką przez półtora roku. Jak wspomniała, "Przejechałam ponad dziesięć tysięcy kilometrów, żeby spojrzeć Wojownikom w oczy i wysłuchać ich opowieści. I im dłużej słuchałam, tym bardziej nabierałam przekonania, że ruch założony przez ks. Chmielewskiego to dzieło tak naprawdę powołane przez Królową Nieba i Ziemi!". Próbując zgłębić ducha Wojowników, odwiedziła w Krakowie kard. Stanisława Dziwisza, który powiedział jej, że dostrzegł jasno, że "schemat jakim żył Wojtyła, wyraźnie odżył w postawie i religijności Wojowników" - mówi przedstawiciel wydawnictwa Michał Malec. Autorka, niegdysiejsza redaktorka "Gościa Niedzielnego", będzie podpisywała swą książkę w sobotę 26 października między godz.12 a 13 na stoisku wydawnictwa - C 19 w hali Wisła. - 20 listopada odbędzie się zaś premiera książki dwóch autorów "Gościa Niedzielnego". "W potrzasku historii i geografii" zawiera zapis wywiadu rzeki, jakiego red. Piotrowi Legutce udzielił wybitny historyk prof. Andrzej Nowak. To pierwszy wywiad rzeka z profesorem. Autorzy zabierają czytelników w fascynującą podróż przez wieki polskich zmagań z potężnymi sąsiadami, wewnętrznymi wyzwaniami i globalnymi trendami. Wnikliwie analizują, jak historia i położenie na mapie wpłynęły na losy naszego narodu i zastanawiają się, jaka przyszłość czeka nasz kraj - zapowiada M. Malec.

Targi odbywają się salach EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9. W trakcie dwóch ostatnich dni trwania tego krakowskiego święta książki, stoiska targowe będzie można odwiedzić: w sobotę 26 października od godz. 10 do 19, w niedzielę 27 października zaś od godz. 10 do 17.