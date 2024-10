Te wyróżnienia honorowe są nadawane corocznie osobom oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla upamiętnienia historii narodu polskiego i angażującym się w wysiłki edukacyjne prowadzone przez instytut.

Otrzymało je tym razem pięć osób i jedna instytucja. Wśród wyróżnionych znalazły się trzy osoby z terenu archidiecezji krakowskiej, krakowianie: Zbigniew Galicki, Wojciech Hausner i Leszek Jaranowski.

Zbigniew Galicki (ur. 1947), od wielu lat dokumentuje za pomocą aparatu fotograficznego wydarzenia związane z utrwalaniem pamięci narodowej. Był działaczem "Solidarności", także w okresie jej podziemnego działania w latach 80. ub. wieku. Dokumentował m.in. działalność duszpasterstwa solidarnościowego w nowohuckich Mistrzejowicach, gdzie duszpasterzował ks. Kazimierz Jancarz, fotografował uroczystości pogrzebowe ks. Jerzego Popiełuszki i uczestników głodówki w Starym Bieżanowie. Jego fotografie są wykorzystywane w publikacjach historycznych. W 2020 r. przekazał krakowskiemu oddziałowi IPN 300 rolek filmów fotograficznych z negatywami zdjęć archiwalnych.

Wojciech Hausner (ur. 1957), jest historykiem, emerytowanym nauczycielem a przede wszystkim harcerzem. W latach 80. był kolporterem wydawnictw podziemnych. Pracował jako nauczyciel wychowawca w Młodzieżowym Domu Kultury Dom Harcerza.

Duża część jego pracy wychowawczej w Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej była związana z kultywowaniem pamięci narodowej. W latach 1985-1994 członek redakcji i redaktor naczelnym ogólnopolskiego pisma harcerskiego "Czuwajmy", pierwotnie wydawanego poza cenzurą. Współorganizował harcerską "białą służbę" podczas III pielgrzymki Jana Pawła II. Jest redaktorem naczelnym "Krakowskiego Rocznika Historii Harcerstwa", autorem licznych artykułów i współautorem wystaw historycznych. - Zawsze byłem przekonany, że praca pozytywistyczna i organiczna jest najważniejsza. W związku z tym działania które prowadziłem, były adresowane do niewielkich grup i dlatego były one skuteczne. Zaczęło się to na przełomie lat 70 i 80 gdy zacząłem rozważnie myśleć o wejściu w funkcję wychowawcy - mówi W. Hausner.

Leszek Jaranowski (ur.1958), był działaczem opozycji antykomunistycznej, członkiem nowohuckiej "Solidarności", drukarzem i kolporterem wydawnictw podziemnych m.in. w latach 1983-1989 "Hutnika". Od dwóch dekad popularyzuje wiedzę na temat podziemnej działalności wydawniczej. Współpracuje z krakowskim oddziałem IPN. Jest członkiem Rady Krakowskiego Klubu Wtorkowego, organizującego spotkania z autorami książek i świadkami historii. - Moje zaangażowanie wynikało z wyniesionego z nowohuckiego domu obowiązku i z tradycji naszej. Pamięć o przeszłości jest podstawą nie tylko teraźniejszości lecz także przyszłości. Tymczasem po 1989 r. wraz z upływem kolejnych lat, wiele z elementów tej pamięci "wyparowywało" ze świadomości powszechnej, szczególnie wśród młodzieży. Dlatego chciałem i chcę nadal przypominać o tym co było, także w atrakcyjnej dla młodzieży formie np przez pokazy drukowania stosowanego w drukarniach podziemnych w latach 80 - mówi L. Jaranowski.

Pozostali laureaci tegorocznej edycji nagrody "Świadek Historii" pochodzą spoza terenu archidiecezji Krakowskiej.

Danuta Paszkowska (ur. 1954), polonistka z Sandomierza, córka żołnierza 2 Pułku Piechoty Legionów AK, prowadzi działalność naukową i społeczną związaną z historią. Jest m.in. autorką książki o twórczości literackiej Zbigniewa Kabaty "Boba" - uczonego, poety, w czasie wojny żołnierza oddziału "Jędrusiów", autora słów pieśni "Armio Krajowa", nazywanej hymnem AK. Napisała także wiele artykułów o historii Sandomierza i szkiców biograficznych żołnierzy AK związanych z regionem sandomierskim.

Jerzy Jabłoński (ur. 1952) z Ostrowca Świętokrzyskiego był działaczem "Solidarności", w tym jej struktur podziemnych w latach 80., więźniem politycznym czasów PRL. Od wielu lat bierze aktywny udział w inicjatywach związanych z pielęgnowaniem pamięci narodowej, szczególnie wśród młodzieży.

Wśród laureatów znalazło się także założone w 1972 r. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. W ciągu ponad 50 lat działalności głównym zadaniem Towarzystwa było pogłębianie wiedzy na temat życia i działalności Witosa. Organizowano m.in. spotkania, odczyty i obchody rocznicowe. Inicjowano wydanie dzieł wybranych przywódcy ruchu ludowego a nawet...komiksu poświęconego jego osobie.

Medale wręczał laureatom dr Karol Nawrocki, prezes IPN w obecności m.in. Krzysztofa Jana Klęczara, wojewody małopolskiego. Uroczystość ta była związana z oficjalnym otwarciem nowej siedziby krakowskiego oddziału IPN w odrestaurowanym i zmodernizowanym gruntownie, wybudowanym 120 lat temu dawnym budynku Sądu Powiatowego z czasów galicyjskich a następnie aresztu. Na sąsiadującej z budynkiem działce zostanie wybudowany nowy gmach dla celów Oddziałowego Archiwum IPN.- Otwieramy główną siedzibę krakowskiego oddziału IPN. Siedzibę instytucji, która o prawdę, o pamięć historyczną dba, która upomina się o bohaterów polskiej wolności, wypowiada się naukowo i edukacyjnie o obu systemach totalitarnych. Instytucji, która jest częścią infrastruktury państwa polskiego, tak ważną w budowaniu naszej tożsamości i świadomości. W tym budynku i wokoło tego budynku wolni i niepodlegli Polacy będą się uczyć prawdy o samych sobie - powiedział prezes Nawrocki. - Nasi Świadkowie Historii z brzemieniem ogromnej odpowiedzialności mówią o polskich bohaterach, o polskich ofiarach, stają się głosem tych, których już z nami nie ma, którzy nie mogą przemówić, którzy byli represjonowani przez system komunistyczny czy przez niemiecki narodowy socjalizm. Nasi Świadkowie mówią więc głosami bohaterów i dzięki nim budujemy naszą wspólną tożsamość. Serdecznie wam dziękuję, drodzy odznaczeni, za niesienie brzemienia odpowiedzialności za naszą historię. Macie jeszcze, poza wszystkim, jedną wspólną cechę. Wszystko, co robicie, robicie z głębi serca i poczucia zobowiązania wobec Rzeczpospolitej Polskiej. Robicie to jako społecznicy, bo tak należy, bo tak trzeba – powiedział w swoim wystąpieniu prezes IPN.

Od 2012 do 2023 r. wyróżnienie otrzymali m.in. kard. Franciszek Macharski, Adam Roliński, historyk i bibliotekarz z Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kazimierz Cholewa, inicjator tworzenia i stawiania w Parku im. Henryka Jordana kolejnych popiersi w Galerii Wielkich Polaków XX i XX wieku, ks. Władysław Palmowski, duszpasterz podziemnej „Solidarności” w Nowej Hucie, inicjator upamiętnień w Morawicy pod Krakowem, Bogusław Sonik, niegdyś członek Studenckiego Komitetu Solidarności, Stanisław Handzlik, niegdyś działacz podziemnej "Solidarności", Małgorzata Janiec, czynna w upamiętnianiu żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, Zbigniew Paliwoda, w 1946 r. uczestnik odbicia więźniów politycznych z więzienia św. Michała, Wacław Szacoń i Stanisław Szuro, żołnierze powojennego podziemia niepodległościowego i więźniowie polityczni PRL,

gen. Tadeusz Bieńkowicz, żołnierz Armii Krajowej, w 1944 r. uczestnik akcji odbicia więźniów z więzienia w Lidzie, żołnierz powojennego podziemia niepodległościowego, więzień polityczny PRL, prof. Wojciech Narębski, uczestnik bitwy pod Monte Cassino, Stanisław M. Jankowski, autor książek o najnowszej historii Polski, dr Wanda Półtawska, więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, inicjatorka upamiętnienia polskich więźniarek tego obozu, dr Jerzy Bukowski, filozof, harcerz, b. przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, o. Jerzy Pająk OFMCap, ppłk dr Janusz Kamocki "Mamut", żołnierz Armii Krajowej.