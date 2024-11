Kraków Airport. Wielki rekord pasażerów

W październiku 2024 roku z usług Kraków Airport skorzystało 1 029 476 pasażerów, co stanowi wzrost o 30 procent w porównaniu do października 2019 roku oraz o 19 procent w stosunku do października 2023 roku. - Październik to kolejny rekordowy miesiąc dla naszego lotniska. W pierwszy weekend listopada osiągnęliśmy zeszłoroczny wynik, tj. 9 404 611 obsłużonych pasażerów, co pozwala nam zakładać, że właśnie w tym miesiącu przekroczymy barierę 10 milionów podróżnych. Dziękujemy pasażerom za zaufanie i wybór krakowskiego portu lotniczego. To ogromna radość, ale także spore wyzwanie dla wszystkich pracowników Kraków Airport, którzy na co dzień dbają o komfort i bezpieczeństwo podróżnych - podkreśla Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport.

W sezonie ZIMA 2024/25 pasażerowie krakowskiego lotniska mogą skorzystać ze 128 połączeń #PROSTOzKRAKOWA do 31 krajów, oferowanych przez 24 linie lotnicze.

Podkrakowskie lotnisko już jest pierwszym portem regionalnym w naszym kraju, który obsługuje największą liczbę pasażerów, poza oczywiście Lotniskiem Fryderyka Chopina w Warszawie.