Odznaczenia dla krakowian

Order Orła Białego, najwyższe odznaczenie polskie otrzymał prof. Ryszard Legutko, znawca filozofii politycznej, do niedawna czynny polityk. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski wyróżniono zaś Andrzeja Zielińskiego, wokalistę, pianistę i kompozytora, współzałożyciela zespołu estradowego "Skaldowie". Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Narodowe Święto Niepodległości w Pałacu Belwederskim w Warszawie.

Ryszarda Legutkę uhonorowano "w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w działalności naukowej, za zaangażowanie na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i działalność publiczną", Andrzeja Zielińskiego zaś "za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej".

Prezydent charakteryzując wszechstronność twórczości prof. Legutki powiedział: "To nie tylko wybitne analizy dzieł Platona, nie tylko niezwykła, wspaniała monografia o Sokratesie, ale to także, co najważniejsze, poza rozważaniami teoretycznymi, bardzo klarowna, bardzo racjonalna ocena otaczającej nas rzeczywistości i spojrzenia na tę naukę poprzez pryzmat tego, co rzeczywiście nas otacza i tego, jak człowiek się zmienia, jak zmienia się myśl człowieka, jego podejście do otaczającej go rzeczywistości.” - Ocena nieraz bardzo krytyczna, niemająca nic wspólnego z konformizmem czy polityczną poprawnością. A jednak niezwykle racjonalna i zawsze w istocie służąca Ojczyźnie i służąca człowiekowi. To także przełożenie tej naukowej wiedzy, tej głębokiej myśli politycznej na bieżącą, praktyczną działalność dla Rzeczypospolitej właśnie w świecie polityki - dodał prezydent Duda.

Wspomniał o zasługach odznaczonych dla "budowania wielkiej wspólnoty Polaków". - Dziękuję za niezwykły wkład w rozwój polskiej kultury, w niesienie ludziom radości przez tyle lat. Dziękuję za wszystko co Państwo uczynili dla Rzeczypospolitej (...). Każdy z Państwa w tą niepodległość którą dzisiaj się cieszymy, ma swój niezwykły wkład (...) - powiedział prezydent.

Za wyróżnienie dziękował prof. Legutko. - Życie ludzkie - nawet moje - często się nam wydaje tworem nieco chaotycznym z tysiącami rozmaitych epizodów a więc trudno nie odczuwać wzruszenia kiedy ktoś zewnętrzny, w tym przypadku Wysoka Kapituła, dostrzega w nim coś więcej niż zbiór epizodów ale pewną opowieść i to opowieść spójną i to nie tylko spójną ale na tyle wartościową, że nagradza odznaczeniem Rzeczypospolitej nad które nie ma wyższego. Za to odznaczenie i za takie postrzeganie mojego życia serdecznie dziękuję. Ja wiem, że ta opowieść nie jest jeszcze zakończona ale po tym odznaczeniu tym bardziej muszę baczyć na jej dalszy tok - powiedział. Podziękował także wszystkim uhonorowanym za "pracę dla dobra suwerennej Rzeczypospolitej".

Profesor mieszka obecnie w podkrakowskim Mnikowie, w gminie Liszki. Jest Honorowym Obywatelem tej gminy. O jego wyróżnieniu poinformował 11 listoada mieszkańców zgromadzonych na Rynku lisieckim dla wysłuchania patriotycznego montażu słowno-muzycznego, wójt gminy Wojciech Starowicz.

Tegoroczny małopolski kawaler Orderu Orła Białego urodził się 24 grudnia 1949 r. w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył studia anglistyczne i filozoficzne.Potem na wiele lat związał się z tą uczelnią jako wykładowca, od 2003 r. profesor zwyczajny. Jest znawcą filozofii politycznej, zarówno starożytnej jak i współczesnej. Tłumaczy z oryginału greckiego dzieła Platona opatrując je uczonymi komentarzami. Jest również autorem wielu esejów i szkiców polemicznych dotyczących współczesnej kultury i polityki. Napisał kilkadziesiąt książek m.in. "Bez gniewu i uprzedzenia. Szkice o książkach, ludziach i ideach" (1989), "Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona" (1990), "Nie lubię tolerancji: szkice i felietony" (1993), "Spory o kapitalizm" 1994), "Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte" (1994), "Traktat o wolności" (2007), "Esej o duszy polskiej" (2008), "Sokrates. Filozofia męża sprawiedliwego" (2013).

W latach 80. ub. wieku był w Krakowie redaktorem podziemnego kwartalnika "Arka". Redagował to prestiżowe czasopismo także w I połowie lat 90., już po upadku komunizmu w Polsce. W 1992 r. był współzałożycielem krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej, który był centrum namysłu nad polityką oraz wydawcą klasycznych dzieł polskiej i obcej myśli politycznej. Kierował tą instytucją do 2005 r., gdy rozpoczął działalność polityczną. Został wtedy senatorem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Od 13 sierpnia do 16 listopada 2007 r. był ministrem edukacji narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Od 4 grudnia 2007 r. do 16 kwietnia 2009 r. był ministrem w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tym samym roku został po raz pierwszy posłem do Parlamentu Europejskiego z listy PiS. Mandat sprawował także w kolejnych kadencjach tej instytucji. Sprawował funkcję szefa delegacji PiS oraz członka władz grupy Europejskich Konserwatorów. Przed wyborami do PE w czerwcu 2024 r., podjął decyzję o wycofaniu się z czynnego działania w polityce i nie kandydowania.

Andrzej Zieliński, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski urodził się 5 października 1944 r. w Gdowie. Uczył się w krakowskich szkołach muzycznych, w tym w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, gdzie był studentem w klasie fortepianu Jana Hoffmana. W 1964 r. był m.in. wraz z bratem Jackiem, współzałożycielem krakowskiego zespołu estradowego "Skaldowie". Był jego liderem do 1981 r. gdy wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Śpiewał, grał, komponował i dokonywał aranżacji utworów. Wiele ze skomponowanych przez niego piosenek łączących wysoki poziom muzyczny z mistrzostwem tekstów m.in. Leszka Aleksandra Moczulskiego, Ewy Lipskiej, Agnieszki Osieckiej, Tadeusza Śliwiaka i Wojciecha Młynarskiego, stało się przebojami. Pisał muzykę nie tylko dla „Skaldów” lecz także Stana Borysa, Łucji Prus i Maryli Rodowicz. Wielkim powodzeniem cieszyły się skomponowane przez niego piosenki: "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokocha", "Cała jesteś w skowronkach", "Prześliczna wiolonczelistka", "Medytacje wiejskiego listonosza", "W żółtych płomieniach liści", "Życzenia z całego serca", "Szanujmy wspomnienia". Muzyk od lat 90. ub. wieku często przyjeżdża do kraju, nie zapominając o Krakowie. Niekiedy te przyjazdy łączą się z pogrzebami przyjaciół m.in. Leszka Aleksandra Moczulskiego (grudzień 2017) i Leszka Długosza (marzec 2024) oraz brata Jacka ( maj 2024).