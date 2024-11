Metropolita krakowski wspomniał m. in. o "Liście do rodzin", który w 1994 r. ogłosił papież Jan Paweł II. Przypomniał jego słowa: "Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem". - Przez minione 30 lat te drogi człowieka uległy dramatycznym powikłaniom i jednocześnie uwikłaniom. Stwierdzamy to z niekłamanym bólem, mając na uwadze choćby ideologię gender i związany z nią niezwykle wpływowy ruch LGBTQ czy wprowadzanie nawet do zapisów konstytucyjnych niektórych państw aborcji czyli zabijanie nienarodzonego jeszcze dziecka, jako "prawo kobiety". Tym samym jeszcze bardziej, wprost instytucjonalnie zagrożona została instytucja rodziny. Cieszę się więc bardzo, że nie tylko pozostała i ciągle trwa pamięć o opublikowanym 30 lat temu "Liście do rodzin" Jana Pawla II ale że zarysowana w nim problematyka szuka dla siebie twórczych aktualizacji także wobec dzisiejszych wyzwań kulturowych. Przejawem tych poszukiwań jest rozpoczynający się właśnie III Międzynarodowy Kongres dla Małżeństwa i Rodziny, w którym pomocne są słowa prof. Stanisława Grygiela "Rodzenie, a nie samotność, jest wpisane w bycie człowieka osobą" - powiedział metropolita.

Drugi główny wprowadzający - kard. Eijk, jest znawcą etyki życia małżeńskiego, autorem m.in. poświęconej jej książki "Więź miłości". W swym wystąpieniu wspomniał, że sformułowana przez Jana Pawła II teologia ciała, była "nowością w teologii, mającą niezwykle ważne znaczenie dla podstaw i doświadczenia katolickiej moralności małżeńskiej i etyki seksualnej". Owa teologia ciała zachowała swą aktualność nawet teraz, w czasie obserwowanego przezeń w jego kraju kryzysu wiary oraz przestrzegania zasad katolickiej etyki seksualnej. - Na najgłębszym poziomie chodzi o kryzys wiary w istnienie samego Boga. Ale jeśli ludzie nadal wierzą w Boga i utrzymują osobistą relację z Chrystusem, mają głębokie pragnienie poznania autentycznej nauki Kościoła. Nawet na trudne tematy, takie jak moralność małżeńska i etyka seksualna. Nie powinniśmy pozbawiać tych ludzi, którzy świadomie wybierają małżeństwo kościelne i są otwarci na naukę Kościoła o małżeństwie i seksualności, wiedzy o teologii ciała - wspomniał prymas Niderlandów. - Znajomość teologii ciała zachęca do przeżywania małżeństwa i seksualności zgodnie z zamierzeniami Boga. Z tych powodów niezwykle ważne jest pogłębianie i propagowanie teologii ciała. Wydaje się, że młodsze pokolenia - nawet w tak silnie zsekularyzowanym kraju jak Holandia – z utęsknieniem tego wyczekują - zaznaczył hierarcha. Uznał przy tym za iluzję próby dostosowywania zasad nauczania Kościoła w dziedzinie moralności małżeńskiej i etyki do przeważających obecnie postaw społecznych.

Obydwaj hierarchowie wygłosili później także szczegółowe referaty. Innymi referentami byli również prof. Aude Suramy z Francji, która jest wykładowcą w Instytucie Katolickim w Tuluzie, ks. prof. Livio Melina z Włoch, znawca teologii moralnej, wieloletni wykładowca w rzymskim Papieskim Instytucie Teologicznym Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie, prof. Mary Eberstadt ze Stanów Zjednoczonych, katoliczka, autorka bestsellerowych książek i artykułów zawierających analizy kryzysu współczesnych społeczeństw szeroko pojmowanego Zachodu wynikających m.in. z tzw. rewolucji seksualnej; w języku polskim ukazała się m.in. jej książka "Adam i Ewa po pigułce. Paradoksy rewolucji seksualnej", wreszcie ks. dr Paweł Gałuszka, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, przewodniczący Rady Programowej kongresu, którego organizatorami są m.in. Archidiecezja Krakowska i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Wśród słuchaczy obrad kongresowych byli m.in. studenci pedagogiki UPJPII. - Zaprosił nas ks. dr Gałuszka, nasz wykładowca antropologii chrześcijańskiej. Wspomniał, że wykłady kongresowe mogą być dla nas przydatne - mówi ks. Sebastian Pilszak.

Kolejne sesje kongresowe odbędą się 14 i 15 listopada. Obrady kongresu odbywają się w auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie (ul. Stradomska 4). W sąsiadującym z nim kościele odprawiane są Msze św. dla uczestników tego wydarzenia. Wystąpienia kongresowe są wygłaszane po polsku i angielsku, tłumaczone przy tym symultanicznie. Materiały z kongresu ukażą się drukiem. Teksty obcojęzyczne zostaną przy tym przetłumaczone na język polski.

Bezpośredni udział w kongresie przewidziano dla zaproszonych gości oraz osób uprzednio zarejestrowanych. Jednak każdy, kto ma dostęp do internetu, może na bieżąco śledzić obrady dzięki bezpośrednim transmisjom w serwisie YouTube na kanale JPIITV. Początek transmisji w dniach 14 i 15 listopada o godz. 8.30.

Szczegółowe informacje w tym program kongresu są dostępne na stronie internetowej www.kongresrodzin.pl.