CUD. To znaczy ciało, umysł i duch

Monika Łącka: W medialnej przestrzeni sporo mówi się o kobietach, prawach kobiet, przeżywaniu kobiecości. Fundacja Malak we współpracy Anną Marek-Cycoń i Event4Life spróbuje jednak spojrzeć na ten temat z nieco innej perspektywy?

Monika Czerniejewska, koordynator projektów w Fundacji Malak: Ta konferencja jest spełnieniem naszego marzenia, by stworzyć przestrzeń, w której każda z uczestniczek będzie mogła odnaleźć siebie i swoją historię, spotkać inne kobiety i w atmosferze miłości oraz akceptacji poszukać swojej drogi. Chcemy też dać wsparcie tym kobietom, które potrzebują zrozumienia, innym - spokoju i wytchnienia, a jeszcze innym inspiracji do wyznaczenia nowych celów i ruszenia dalej, dając do tego konkretne narzędzia. Warto bowiem pamiętać, że będąc człowiekiem, kobietą, jesteśmy też CUDEM, a pod słowem CUD może kryć się skrót od trzech innych słów: ciało, umysł, duch. Konferencja "Mądra kobiecość" połączy te trzy elementy.

Pomogą w tym Agnieszka Kozak i Michelle Moran?

Agnieszka Kozak jest terapeutką, coachem i kobietą świadomą swojej wartości - pomoże uczestniczkom konferencji dostrzec, że każda z nas jest obdarowana i umiłowana przez Boga. Podpowie też, jak z większą pewnością i łagodnością iść przez życie. Spróbuje również przeprowadzić nas przez doświadczenie naszego życia i przez wszystkie emocje, jakie towarzyszą nam, jako kobietom, gdy wypełniamy różne nasze życiowe role. Michelle Moran opowie z kolei o kobiecej godności, odkrywaniu tożsamości i potencjale, który drzemie w każdej z nas - byśmy mogły poczuć się jak prawdziwe "córki Króla". Agnieszka i Michelle pokażą nam również Bożą perspektywę naszej kobiecości, a wszystko po to, byśmy mogły się spełniać, żyć pełnią życia i cieszyć się życiem rozumiejąc swoją godność.

W mediach też sporo mówi się o godności kobiety, ale nie o tę medialną godność tu chodzi…

Chodzi o godność, którą nie my same sobie nadamy, ale którą w sobie odkryjemy, bo każda z nas ją posiada, i to w jakiś charakterystyczny dla siebie sposób. Medialny przekaz skutkuje chaosem, w którym wiele kobiet się gubi. Sama też kiedyś czułam mętlik w głowie, bo gdyby ufać mediom, to można uwierzyć, że wszystko jest dobre i zawsze dobrze postępuję. A jednak tak nie jest. Godność łatwiej jest odkryć, gdy w wolności, miłości do siebie, samoakceptacji, chcemy odnaleźć swoją drogę. To jest klucz do bycia szczęśliwą samą ze sobą. Agnieszka Kozak i Michelle Moran dadzą nam narzędzia, które ułatwią użycie tego klucza.

W konferencji weźmie udział aż 400 kobiet.

A zgłoszeń było dużo więcej! Mamy jednak zarówno ograniczenia związane z miejscem, jak i z liczbą uczestniczek warsztatów, które poprowadzi Agnieszka Kozak. Widząc jednak, jakie jest zainteresowanie tematem, być może pójdziemy dalej i będą kolejne spotkania. Kobietom, które chcą odkrywać swoją kobiecość, a nie mogą być w sobotę z nami, proponuję sięgnięcie po książki Agnieszki Kozak. Warto też odnaleźć na YouTube jej kanał.

A czym dla Pani jest kobiecość na miarę XXI wieku?

Wydaje mi się, że jest to umiejętność kochania siebie, znalezienia w sobie umiejętności kochania innych i bycia prawdziwą.

Szczegółowe informacje o konferencje można znaleźć TUTAJ.