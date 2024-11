Wieczór wspomnień "O Pawle dla Pawła” odbył się w hotelu obok stacji PKP. Spotkanie prowadził Marcin Kudasik. - Zawsze, gdy przychodzę na grób Pawła, myślę sobie, że trzeba coś zrobić. W końcu się udało. To Paweł zaprosił nas na to spotkanie. Myśmy z tego zaproszenia skorzystali. Otwarty, serdeczny, witający wszystkich szerokim uśmiechem, tak jakby każde spotkanie z drugim człowiekiem sprawiało mu szczerą radość - wspominał regionalista.

Aktora, który ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, wspominali jego dawni uczniowie ze studia teatralnego, które prowadził, m.in. aktor Mateusz Dewera. - Ta świeżość Pawła została we mnie na zawsze, on uczył nas otwartości, robił to z niezwykłym szacunkiem do każdego z nas - opowiadał. - Nie związałam się z życiem aktorskim, ale gram w teatrach amatorskich, a ta przygoda trwa od 15. roku życia. Ta cząstka Pawła jest we mnie, to przy nim stawiałam pierwsze, pewne kroki na scenie - mówiła z wielkim wzruszeniem Marta Sadowy-Chorąży, która pracuje jako nauczycielka. Dawni podopieczni P. Gędłka - Marta i Mateusz - zaprezentowali znakomicie jedną z etiud Jana Brzechwy.

Głos zabrał także znany aktor Bartłomiej Topa. - Zanim była gra aktorska, wspólnie z Pawłem byliśmy ministrantami i lektorami w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu. Nigdy nie zapomnę jego uśmiechu w prezbiterium, kiedy była jakaś sytuacja, gdzie coś poszło nie tak - wspominał B. Topa. Przyszli aktorzy grali też razem w przedstawieniach patriotycznych, wystawianych w domu katechetycznym.

Paweł Gędłek pozostawił żonę Kingę i dwóch synów - Franciszka i Karola. Oni też go wspominali.

Wieczór uświetnił zespół ARTmagedon, nie brakło tańca i śpiewu góralskiego w wykonaniu zespołów Śwarni i Mali Śwarni.

Więcej o Pawle Gędłku i o owocach jego życia napiszemy w "Gościu Krakowskim” na niedzielę 1 grudnia (nr 48).