Osiem wieków od stygmatów biedaczyny z Asyżu

Ojciec dr Zbigniew Wójcik OFM, prezes FTN, tłumaczy znaczenie franciszkowych stygmatów. - To głębokie doświadczenie mistyczne było zakorzenione w gorącym pragnieniu biedaczyny z Asyżu upodobnienia się do Chrystusa i stało się dla jego naśladowców inspiracją do zgłębiania jego bogatego, wielowarstwowego znaczenia - mówi franciszkanin.

Zaproszeni prelegenci przedstawili to zagadnienie z różnych perspektyw: biblijnej, teologiczno-patrystycznej, historycznej oraz dotyczącej liturgii, duchowości i historii sztuki. Dwóm częściom sympozjum przewodniczyli: o. dr hab. Marek Fiałkowski z KUL-u i o. dr hab. Jerzy Brusiło z UPJPII. - Mamy nadzieję, że podjęta refleksja będzie okazją do pogłębienia znaczenia stygmatów św. Franciszka z Asyżu w jego życiu duchowym oraz recepcji i zrozumieniu tego doświadczenia przez jego duchowych naśladowców - mówi o. Wójcik.

Wszystkie wystąpienia można zobaczyć i wysłuchać na kanale bazyliki św. Franciszka w Krakowie w serwisie internetowym YouTube a wkrótce również w serwisie franciszkanie.pl. W dalszej przyszłości będzie można z kolei je przeczytać w roczniku „W nurcie franciszkańskim”.

Specjalnie na to sympozjum powstał utwór muzyczny. Słowa do niego napisała klaryska ze Skaryszewa, s. Paulina Kaczmarek OSC, a muzykę skomponował franciszkanin z Krakowa, br. Marcin Sarna OFMConv. Na zakończenie sesji po raz pierwszy pieśń tę wykonał franciszkański zespół Fioretti.

Po południu 16 listopada w klasztorze odbyło się również zebranie Franciszkańskiego Towarzystwa Naukowego. Jego członkowie wstępnie zaplanowali już przyszłoroczne sympozjum, które odbędzie się w sobotę 15 listopada 2025 roku. Poświęcone ono będzie „Pieśni słonecznej” zwaną też „Pochwałą stworzeń”. Wtedy to liryczny kantyk św. Franciszka z Asyżu, najstarszy zabytek poezji w języku włoskim skończy 800 lat.