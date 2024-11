Przestrzeń, gdzie potrzebujący spotykają się z wolontariuszami, znajduje się na Małym Rynku. Namiot Spotkania jest ogrzewany i - mimo trudnego bagażu życiowego osób, które go odwiedzają - pełen radości. Słychać w nim gwar rozmów, widać osoby rozgrzewające się herbatą czy ciepłym posiłkiem, a co jakiś czas przestrzeń rozdziera krzyk: "Bingo!", bo akurat rozgrywka w tę grę cieszy się dużym zainteresowaniem.

- To czas zawiązywania relacji. Niesamowite, że Namiot Spotkania pomaga wszystkim, którzy tu trafiają. Osobom w różnego rodzaju kryzysach, które często najbardziej potrzebują zostać zauważonymi i wysłuchanymi. Przychodzą nie tylko po to, by się najeść czy przebadać, ale przede wszystkim wrócić do społeczeństwa. Wolontariusze również biorą, a nie tylko dają. To doświadczenie niełatwe, ale potrafi zmienić postrzeganie świata - oceniła Dorota Suder, koordynatorka ds. wolontariatu krakowskiej Caritas.

Dodaje, że często ŚDU to moment zmiany, który potrafi polepszyć sytuację przybywających do Namiotu Spotkania. - Spotkaliśmy dziś panią, z którą w ubiegłym roku było bardzo trudno się porozumieć, mocno rozrabiała. A dziś nie mogliśmy jej poznać - widać, że wyszła ze swoich kryzysów i jest w o wiele lepszym stanie - cieszy się D. Suder.

Trzy dni ŚDU mają pomóc osobom w kryzysie bezdomności oraz zachęcić wszystkich do niesienia pomocy potrzebującym. W Namiocie Spotkania mogą oni nie tylko zjeść ciepły posiłek, ale też skorzystać z porad prawnych i psychologicznych, pomocy socjalnej czy zastanowić się nad aktywizacją zawodową.

Zainteresowani mogą też wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, jak i aktywnościach sportowych czy zagrać w planszówki. Duża kolejka gromadzi się np. przy stole do gry w ping-ponga. Specjalistyczna opieka medyczna oraz możliwość skorzystania z fryzjera czy łaźni są z kolei udzielane w Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

- Niestety, izolacja osób w kryzysie czy to bezdomności, czy ubóstwa, jest bardzo częsta w społeczeństwie. Chcemy wraz z wolontariuszami zmieniać negatywne postrzeganie tych ludzi. Razem dzielić emocje, porozmawiać czy zwyczajnie się pośmiać - wyjaśnił Jakub Kwaśnik, dyrektor wykonawczy Arcybractwa Miłosierdzia.

W niedzielę odprawiona zostanie też uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego.

Głównymi organizatorami Światowego Dnia Ubogich są: archidiecezja krakowska, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Arcybractwo Miłosierdzia, Dzieło Pomocy św. o. Pio, kancelaria adwokacka Lexay, wspólnota Hanna, Fundacja "Po pierwsze Człowiek", zgromadzenie albertynek, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.