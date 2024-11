W komunikacie napisano m.in. "Ubolewamy nad stratą tej bardzo wyjątkowej postaci, która na zawsze pozostanie w sercach społeczności Żydowskiej w Polsce i na świecie. Uratowany z Holokaustu, oddany bez reszty Wspólnocie Żydowskiej w Krakowie. Przyjaciel Izraela, Wielki Człowiek!".

Tadeusz Jakubowicz urodził się w 1939 r. w Krakowie. Był synem pochodzącego z Wadowic Macieja Jakubowicza (1911-1979), przedsiębiorcy, oficera rezerwy Wojska Polskiego i Marii Róży z domu Pistol (1918-2007). Po wybuchu wojny ojciec walczył w Kampanii Wrześniowej 1939 r. a później ukrywał się. Tadeusz wraz z matką, mającą tzw. aryjski wygląd, trafił do getta krakowskiego w 1942 r. W marcu 1943 r. Niemcy przeprowadzili akcję likwidacyjną getta. Ok. 2 tys. osób m.in. dzieci zostało zamordowanych na miejscu a ok. 8 tys. zostało wysiedlonych do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Płaszowie.

W trakcie akcji likwidacyjnej błąkającą się wraz z synem w okolicach jednej z bram getta Różę Jakubowiczową, uratował współpracujący z Armią Krajową tzw. policjant granatowy - Franciszek Banaś, przekupując niemieckich strażników i wyprowadzając matkę i chłopca. Trafili oni potem wprawdzie na kilka miesięcy do obozu w Płaszowie ale nie zostali zamordowani wcześniej. Maciej Jakubowicz także znalazł się z czasem w tym obozie. Zorganizował jednak ucieczkę rodziny. Ukrywali się potem m.in. na terenie wsi Kornatka. Po zakończeniu okupacji niemieckiej w Krakowie Tadeusz chodził do szkoły powszechnej, potem zaś do IV LO w Podgórzu. Ukończył później studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Jego ojciec zaangażował się zaś w odrodzenie życia żydowskiego w Krakowie. Był m.in. w latach 1957-1978 prezesem Kongregacji Wyznania Mojżeszowego. Jego następcą został bratanek Czesław (1920-1997).

W 1997 r. schedę po nim objął Tadeusz, przejmując funkcję przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. - Znałem go dobrze od strony opieki nad żydowskim dziedzictwem Krakowa m.in. synagogami i cmentarzami. Był przy tym otwarty na kontakty ze światem chrześcijańskim. Odnawiane stopniowo synagogi udostępniał nie tylko do celów religijnych ale i kulturalnych w tym na koncerty festiwalu Muzyka w Starym Krakowie. Był członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Jego troskę o dziedzictwo doceniło Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa honorując go w 2019 r. prestiżową Nagrodą im. Klemensa Bąkowskiego - mówi dr Jerzy Bukowski, filozof, honorowy przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie. - Jego postawa przypominała mi mickiewiczowskiego Jankiela. Trawestując słowa z "Pana Tadeusza", "Żyd poczciwy Ojczyznę [i Kraków] jako Polak kochał!" - dodaje dr Bukowski.

Pogrzeb błogosławionej pamięci Tadeusza Jakubowicza rozpocznie się we środę 20 listopada o godzinie 12. na cmentarzu Żydowskim w Krakowie przy ul. Miodowej 55.

Sylwetkę zmarłego przedstawimy szerzej w 48 numerze "Gościa Krakowskiego".