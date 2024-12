Wierni z parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie w niedzielę 24 listopada cieszyli się z nowych członków Liturgicznej Służby Ołtarza. – Bardzo wam dziękuję za to, że wspieracie swoje dzieci, by chciały być bliżej Boga, by chciały podejmować trud służby przy ołtarzu – zauważył ks. proboszcz Janusz Rzepa. Kapłan poświęcił szaty liturgiczne młodym góralom.

Na sumie o godz. 11 ks. Janusz Rzepa udzielił też sakramentu chrztu św. i złożył życzenia małżeństwu Annie i Władysławowi, którzy przeżywali 50. rocznicę ślubu. – To jest taka piękna różnorodność kilku spraw, z których radujemy się w naszej wspólnocie – zauważył ks. Rzepa.

Nowych ministrantów do niedzielnego wydarzenia przygotował ks. wikary Artur Kulak. Zaś starsi koledzy ze służby liturgicznej ołtarza pomogli im ubrać komże, sutanki i kapturki, które trzymali w swoich dłoniach na początku Mszy św. W grudniu wspólnotę w Miętustwie czeka kolejna uroczystość. Liturgiczna służba ołtarza zyska nowych lektorów.

Parafia w Miętustwie współtworzy dekanat Czarny Dunajec, należą do niej mieszkańcy Cichego, Ratułowa, Miętustwa i Starego Bystrego.