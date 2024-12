Nadzieja dla więźniów

Akcja tradycyjnie rozpocznie się z nadejściem Adwentu. Wydarzenie ma wymiar pomocowy, jest dopełnieniem znaczenia resocjalizacyjnego i pokutnego kary pozbawienia wolności. - Przeżycie świąt Bożego Narodzenia w odosobnieniu i z dala od bliskich jest niezwykle trudnym czasem. Człowiek przebywający w więzieniu potrzebuje wtedy mocno poczuć, że los może się odmienić, a jego życie nie jest innym obojętne. To niezwykłe źródło nadziei - tłumaczy o. Maciej Kowalski OSST, minister Zakonu Przenajświętszej Trójcy w Krakowie.

Trynitarze co roku przygotowują ok. 300 paczek z żywnością dla więźniów z krakowskich zakładów penitencjarnych. Najpierw trafiały one do osadzonych, którzy uczestniczyli w trynitarskim duszpasterstwie. Tegoroczne paczki otrzymają więźniowie z Aresztu Śledczego w Krakowie oraz z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Krakowie-Nowej Hucie.

Aby upominki były jednakowe, trynitarze prowadzą zbiórkę pieniędzy na zakup niezbędnych produktów, w tym kawy, cukru, słodyczy. Do paczek trafiają także życzenia świąteczne i opłatek pobłogosławiony przez zakonników.

Całkowity koszt inicjatywy oszacowano na 22,5 tys. zł, a koszt jednej paczki - na 75 zł. Darowizny na paczki można wpłacać na konto Domu Zakonnego Zakonu Przenajświętszej Trójcy.

Ojciec Kowalski wskazuje, że zaangażowanie ludzi dobrej woli w inicjatywę to skuteczna realizacja uczynku miłosierdzia, który mówi o pocieszaniu więźniów. - Ten wyraz solidarności pozwala przenieść za mur więzienny odrobinę świątecznej radości, która może być niezwykłą siłą dla człowieka, który za kratkami mierzy się codziennie z rozpaczą, beznadzieją, monotonią i zagubieniem - podkreśla.

Szczegółowe informacje o akcji są dostępne na stronie www.trynitarze.pl.