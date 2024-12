Ćwierć wieku to nie byle co. Wszak przed te wszystkie lata mnóstwo rzeczy zapisało się na kartach historii - Krakowa, Polski i całego świata. Chórzyści KGC żartują też, że w 1999 r. wiele osób wieszczyło, iż to ostatni rok w dziejach ludzkości. Wizja końca świata budziła pewnie poczucie niepewności, lęku, może nawet bezsensu. I w tej rzeczywistości wydarzyło się coś, co było jakąś przeciwwagą, która wnosiła pokój, radość i nadzieję - jesienią tamtego roku pod Wawelem odbyły się pierwsze Warsztaty Gospel w Polsce. Zakończyły się one wielkim koncertem finałowym w kościele św. Katarzyny na Kazimierzu, a owocem tego było powstanie Kraków Gospel Choir.

- KGC powstał niejako przez przypadek, bo nikt nie spodziewał się, że z grupy kilkudziesięciu osób biorących udział w tych warsztatach powstanie zespół, który przetrwa niejedną burzę. Ten przypadek został jednak starannie zaplanowany przez niebo... - nie ma wątpliwości Lea Kjeldsen, Dunka, muzyk z wykształcenia, która 7 lat wcześniej zjawiła się w Krakowie i dzięki swojej wytrwałości zaszczepiła na polskiej ziemi ducha muzyki gospel. Jej ścieżki splotły się wtedy ze ścieżkami kilkorga innych zapaleńców, którzy chcieli wspólnie działać, i z tego zapału zrodziło się też później Stowarzyszenie "Gospel" w Krakowie.

Kraków Gospel Choir od samego początku był i nadal jest chórem ekumenicznym, który niezmiennie na pierwszym miejscu stawia to, by mówić, że za gospel kryją się Bóg, Jego żywe słowo, miłość. - Na scenie dajemy świadectwo, kim jest Bóg i kim On jest dla nas. Dlatego to nie jest tylko "performance", bo najważniejsze jest to, co wypływa z serc chórzystów. Ludzie muszą to słyszeć - podkreśla L. Kjeldsen, która przez wiele lat prowadziła chór. Później dyrygentów było jeszcze wielu, a każdy zostawiał w zespole swój styl, swoje brzmienie i swoje serce.

Obecnie KGC ma dwóch dyrygentów - Klaudię Gawor i Mateusza Madeja, którzy w niedzielny wieczór 1 grudnia w klubie "Arka" dali z siebie wszystko i porwali publiczność do wspólnego uwielbienia Boga. Na koncert przyszły zaś osoby w każdym wieku, także seniorzy oraz rodziny z małymi dziećmi. - Gospel to muzyka z przesłaniem, dlatego nie możemy powiedzieć, że dobrze się tutaj bawimy. My tę naszą obecność tutaj przeżywamy - mówiła jedna z nich.

Co ciekawe, Kraków Gospel Choir w tym jubileuszowym występie nie zaśpiewał utworów ze wszystkich swoich minionych "epok", ale zaprezentował swoje obecne oblicze - chóru młodego duchem, ale już bardzo dojrzałego, mającego w swoim składzie zarówno weteranów, którzy są w nim od samego początku, jak i młodziutkie osoby, które dopiero zaczynają swoją muzyczną przygodę (najmłodsza chórzystka ma dziś 26 lat, czyli gdy chór powstawał, miała zaledwie roczek!). KGC z powodzeniem udowadnia, że potrafi śpiewać nawet tzw. rdzenny gospel, wywodzący się z USA i Wielkiej Brytanii. Inaczej być nie może, bo od lat z chórem i krakowskim środowiskiem gospel zaprzyjaźniony jest Colin Williams (z gospel związany od ponad 30 lat), który nawet przez pewien czas był dyrygentem chóru, i na jego zaproszenie KGC pojechał na koncert do jego rodzinnej parafii. Tam pewien mężczyzna powiedział im słowa, które dodały skrzydeł - że brzmieli tak, jak trzeba.

Colina Williamsa nie mogło więc też zabraknąć podczas urodzin chóru. - Czasem każdy z nas ma jakiś ciemny moment w swoim życiu. Gdy już wtedy nic nie działa, powiedz do Boga: "Pomóż mi przetrwać" - zachęcał ze sceny i zaśpiewał z KGC kilka utworów.

Klaudia Gawor zwracała natomiast uwagę publiczności na to, by w zabieganym świecie nie zgubić tego, co jest najważniejsze - miłości do Boga, do drugiego człowieka, do najbliższych. - Bo miłość może przemieniać świat - mówiła dyrygentka.

Jej historia z KGC zaczęła się w 2009 r. od warsztatów w ramach Festiwalu "7 x Gospel", w których wzięła udział, a później dołączyła do chóru. Potem jej życie tak się potoczyło, że po 3 latach musiała odejść z KGC (w międzyczasie, w 2013 r., wygrała 3. edycję talent show "X Factor") i wróciła do niego po 10 latach, znów na Festiwal "7 x Gospel". - Efekt był taki, że znajomi z KGC wciągnęli mnie na nowo do chóru i chyba uznali, że się tu sprawdzam i nadaję się do roli dyrygentki, bo kilka miesięcy temu powierzyli mi tę rolę. Wierzę, że w życiu dostajemy różne znaki od Boga i nie bez przyczyny pojawiłam się na festiwalu, a dziś nie bez powodu jestem w tym chórze - opowiada Klaudia.

Jak na urodziny przystało, podczas koncertu nie zabrakło też toastu za dobrą przyszłość KGC i za kolejnych 25 lat na muzycznej scenie.

Więcej o 25 latach działalności KGC opowiemy w numerze 50. "Gościa Krakowskiego" na 15 grudnia.