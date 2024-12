W homilii abp Marek Jędraszewski przypomniał, że przebywając w Wieczerniku, tuż po zmartwychwstaniu, Jezus skierował do apostołów słowa: "Pokój wam", posyłając ich z orędziem mocy i mądrości Bożej, z orędziem dobra i pokoju. Zwrócił też uwagę na analogię pomiędzy tą sceną a kalwaryjską ziemią, gdzie to orędzie rozbrzmiewa szczególnie. Tu bowiem znajdują się ścieżki pokoju - ścieżki Chrystusa i Jego Najświętszej Matki.

- Dzisiejszy dzień wpisuje się w historię tego sanktuarium. Dziękujemy Panu Bogu za 25 lat nowego wyrazu tego dziedzictwa, jakie istnieje od tylu już wieków właśnie w tym miejscu małopolskiej ziemi - mówił metropolita, nazywając zespół sanktuaryjny nową katedrą, z której naucza Zbawiciel, i nową Jerozolimą. - Prosimy Boga, aby głos, który stąd płynie, z jeszcze większą siłą przemawiał do wszystkich: do tych, którzy są daleko, i tych, którzy są blisko. By przemawiał tak wspaniałymi i świętymi jednocześnie słowami, które zostały wpisane w charyzmat franciszkańskiego zakonu: "Pokój i dobro" - dodał arcybiskup.