Jak podkreśla ks. proboszcz Grzegorz Łomzik z parafii w Jabłonce-Borach, organizator wydarzenia, postać św. Mikołaja związana jest nie tylko z dawaniem prezentów.

- Mikołaj jest dzisiaj potrzebny wszystkim, bo widzimy ile w świecie jest napięcia, zła i niezgody. Potrzeba takiego patrona, który rozpali serca, zwróci uwagę na innych i obudzi w środku tę iskierkę dobroci. Dlatego co roku ukazujemy naszego św. Mikołaja biskupa, bo tak zapisał się on w tradycji Kościoła, jako mądry pasterz, umiejący docierać z pomocą do wszystkich, którzy go wówczas potrzebowali - zauważa ks. G. Łomzik.

Spotkaniu ze św. Mikołajem od lat towarzyszą konkursy -plastyczny i literacki. W tym roku uczestniczyło w nich wyjątkowo dużo uczniów, bowiem wpłynęło ponad 500 prac plastycznych i 115 literackich, w których młodzi autorzy próbowali odpowiedzieć na pytanie: "Kto dzisiaj pełni dzieła św. Mikołaja?”. - Dzieci zwracały uwagę na nieszczęścia wynikające z powodzi, które w tym roku dotknęły część naszej ojczyzny. Były też akcenty wojny i kataklizmów jakie nawiedzają wszystkie zakątki świata - wspomina ks. Grzegorz.

W kościele w Jabłonce-Borach odbyło się też rozdanie nagród w konkursach, a laureatom gratulował m.in. starosta nowotarski Tomasz Hamerski i Bogusław Stoch, przedstawiciel nowotarskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Po rozdaniu nagród św. Mikołaj przejechał zaprzęgiem konnym do Mini Parku w Jabłonce. Tam została zapalona wielka orawska choinka i rozpoczął się świąteczny jarmark. Dzieci wraz ze św. Mikołajem przeszły także do sali Orawskiego Centrum Kultury. w której aktorzy scen krakowskich zaprezentowali bajkę "O rety święty Mikołaju…”. Na każdego dziecka czekała też paczka. - Niech św. Mikołaj zagości w naszych sercach, niech rozgoni wszelkie kłótnie i złości, a dobrych ludzi o szlachetnym sercu niech jak zawsze obdarzy podarunkami - podsumował ks. G. Łomzik.